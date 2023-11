Album ’’Atchonga’’ : Une œuvre  de 12 titres signée  Ka Cora

L’artiste-musicienne Ka Cora a présenté à la presse son deuxième album dénommé ‘’Atchonga’’ qui signifie en Kassena ‘’J’ai retrouvé ma voie’’. Cette dédicace a aussi permis d’annoncer son grand concert de résilience prévu au Stade municipal de la ville de Pô.

Ka Cora a publié, le mardi 14 novembre 2023, son deuxième album baptisé ‘’Atchonga’’ .Une œuvre de douze titres, chantée en Kassena et français. Artiste multitâche (enseignante, chef d’entreprise, présidente d’association, etc.), elle a affirmé que la musique est dorénavant son métier. « J’ai retrouvé ma voie, je sais qu’aujourd’hui la musique est mon métier. Je veux dire aux gens que Ka Cora ne fait plus de l’à peu près. Je me suis engagée dans la musique plus que jamais », a-t-elle déclaré. Dans le cadre la promotion de son album, Ka Cora prévoit, le 22 décembre prochain avec l’appui du Studio 226, l’organisation d’un concert d’affirmation de soi et de résilience au stade municipal de Pô, sa ville natale. «Je souhaiterai à travers cet évènement participer à ma manière à l’effort de reconquête du territoire national», a-t-elle précisé.

Hubert Bado