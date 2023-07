Burkina : Le gouvernement dissout la Caisse de dépôt et de consignation et adopte un projet de loi portant création d’une Caisse de dépôt et d’investissement

Les autorités de Transition ont dissout la Caisse de dépôt et de consignation et entendent créer en remplacement une Caisse de dépôt et d’investissement.

L’avant-projet de loi a été adopté ce mercredi 19 juillet 2023 en conseil des ministres.

Pour le ministre de l’Economie, des Finances et de la Prospective, Aboubacar Nacanbo cette nouvelle version de la caisse présente plusieurs innovations parmi lesquelles, la reconfiguration du Conseil de surveillance pour plus transparence et l’aspect participatif des acteurs concernés dans le processus de mise en place de la caisse.

La caisse dissoute a été créée en 2017.

Selon la loi qui la consacre «la Caisse des dépôts et consignations est dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Elle bénéficie d’une dotation initiale de vingt milliards (20 000 000 000) de francs FCFA allouée par l’Etat. »

Sidwaya.info