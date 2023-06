Fissures vaginales : Un rapport sexuel sans préliminaire doublé d’une maladresse du partenaire peut en être la cause

La dyspareunie orifficielle ou la déchirure de la fourchette vaginale, partie postérieure du vagin, est la cause de grandes douleurs lors des rapports sexuels selon le gynécologue obstétricien, Pr Charlemagne Ouédraogo.

Le spécialiste a expliqué à nos confrères du bulletinsante.net que cette déchirure peut être d’origine infectieuse, hormonale (une carence) ou causée par des rapports sexuels, notamment sans préliminaires, par une infection, par la sécheresse vaginale ou encore par une mycose.

Cette déchirure entraine des brûlures désagréables, des démangeaisons ou des infections lorsque l’urine ou du sperme se retrouve sur la plaie ou même si la blessure est en contact avec les sous vêtements.

Pr Ouédraogo recommande donc d’«éviter les rapports sexuels à la va vite » et de privilégier des positions sexuelles où la femme peut diriger et non subir le rapport sexuel. Il préconise également l’usage de lubrifiant et de protection lors de rapport sexuel à risque. « Si vous avez des fissures, il faut vous abstenir de relations sexuelles jusqu’à leur cicatrisation », poursuit le spécialiste qui conseille de nettoyer régulièrement la partie fissurée et d’éviter les douches vaginales.

En tout état de cause, Pr Charlemagne Ouédraogo préconise de se rendre en consultation au plus tôt.

Sidwaya.info