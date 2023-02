Séismes en Turquie et en Syrie : le bilan monte à 4 800 morts, les deux pays appellent à l’aide

La Syrie et la Turquie appellent à l’aide internationale face aux secousses sismiques qui ebranlent les deux pays depuis hier 6 février 2023.

Des pays et organisations internationales dont la Russie, les USA, la Chine ou encore l’Union européenne se sont mobilisés pour envoyer des secours et du numéraire alors que le bilan s’élève à plus de 4 000 morts en Turquie et 1500 morts en Syrie. Les décomptes continuent.

Ce tremblement de terre constitue le deuxième plus lourd bilan issue d’une catastrophe naturelle, en août 1999, le pays avait enregistré plus de 17 000 morts à la suite de tremblement de terre.

Sidwaya.info