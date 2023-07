Transition Burkina-Mali-Guinée : la CEDEAO ‘’décide de relancer le dialogue au plus haut niveau avec les trois Etats’’

Réuni hier mardi 18 juillet 2023 à Abuja, en République fédérale du Nigeria au Sommet de la Troika présidentielle +1 de la CEDEAO, les dirigeants de l’organisation sous-régionale, selon un communiqué publié ce mercredi, ‘’ont examiné les processus de transition politique au Mali, en Guinée et au Burkina Faso’’ et ‘’ décidé de relancer le dialogue au plus haut niveau avec les trois Etats’’.

Le président de la République du Bénin Patrice Talon, a été mandaté pour effectuer une visite de consultation dans les trois pays concernés.

En plus du président béninois, les chefs d’Etat nigérian, nigérien et Bissau-Guinéen ont aussi pris part à la rencontre.

Au cours de ce sommet, les présidents ont également examiné la situation la politique et sécuritaire de la sous-région.

D’après toujours le communiqué, l’organisation est déterminée à apporter une réponse régionale ‘’robuste’’ aux menaces à la paix et à la sécurité. Pour ce faire, l’institution entend mettre en œuvre un plan d’action révisé de la CEDEAO pour l’éradication du terrorisme.

Les dirigeants ont également réaffirmé l’engagement de l’organisation à financer le mécanisme de sécurité régionale à partir des ressources propres de la région.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info