Bobo-Dioulasso: une morgue illégale fermée au secteur 17

La Police municipale de Bobo-Dioulasso a procédé, le mercredi 21 janvier 2026, à la fermeture d’une morgue installée et exploitée sans autorisation au secteur 17 de la ville.

L’infrastructure fonctionnait à l’intérieur d’une école franco-arabe, en plein cœur d’une zone fortement habitée, suscitant une vive inquiétude au sein des populations riveraines. Selon les premiers constats des services municipaux, l’établissement ne respectait aucune des normes en vigueur. Des manquements ont été relevés en matière d’hygiène, de sécurité sanitaire et de conformité urbanistique.

La cohabitation d’une morgue avec un cadre scolaire fréquenté quotidiennement par des élèves, des enseignants et des familles exposait à des risques sanitaires majeurs. Les autorités municipales indiquent que l’installation n’avait fait l’objet d’aucune autorisation administrative préalable, encore moins d’un contrôle technique des services compétents. « L’implantation d’une morgue obéit à des règles strictes, tant sur le plan sanitaire que sur celui de l’urbanisme. Leur non-respect constitue une infraction grave », a confié une source proche du dossier.

Dans le quartier, la nouvelle de la fermeture a rapidement fait réagir. Certains habitants disent leur stupéfaction d’avoir longtemps vécu à proximité d’une telle installation sans en être informés. D’autres s’interrogent sur les conditions dans lesquelles la morgue a pu fonctionner durant tout ce temps sans être inquiétée. La Police municipale assure que des investigations sont en cours afin de situer les responsabilités et de déterminer les éventuelles complicités ayant permis l’exploitation de cette morgue illégale, et des sanctions pourraient être prises à l’encontre des promoteurs, conformément aux textes en vigueur.

En attendant, les autorités appellent les populations à plus de vigilance et rappellent leur engagement à renforcer les contrôles afin de prévenir de telles situations, dans un souci de protection de la santé publique et du respect des règles d’urbanisme.

Kamélé FAYAMA

Source : Police municipale