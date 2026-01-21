SNC 2026 : avis aux promoteurs culturels ayant des projets en marge de l’évènement

La 22e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC) se tiendra du 25 avril au 2 mai 2026, à Bobo-Dioulasso, sous le thème : « Culture, jeunesse et transmission des valeurs sociales ». Comme à l’accoutumée, à l’occasion de cette tribune d’expression et de promotion de la diversité culturelle du Burkina Faso, de nombreuses initiatives privées sont mises en œuvre, à l’effet d’apporter plus d’engouement à la biennale.

