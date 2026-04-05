Burkina: le gouvernement dénonce des allégations graves infondées de l’ONG Human Rights Watch

Le Burkina Faso libre et souverain poursuivra sa marche pour bâtir un avenir de dignité et de liberté conformément aux aspirations légitimes de ses populations.
Sidwaya est un quotidien national du Burkina Faso. Ancien journal étatique, il est aujourd'hui considéré comme un journal de référence par la population Burkinabè. Le journal Sidwaya est distribué principalement sur Ouagadougou la capitale, mais également dans les chefs-lieux des différentes régions du Burkina Faso.
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