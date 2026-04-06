Célébration de la Pâques: les fidèles prient pour la victoire du Burkina face aux défis sécuritaires

Les fidèles chrétiens et autorités gouvernementales se sont réunis à l’église Notre Dame des apôtres de la Patte d’Oie pour célébrer la fête de Pâques, dimanches 5 avril 2026 à Ouagadougou.

Les fidèles chrétiens de Ouagadougou ont célébré dans la ferveur et le recueillement, la fête de Pâques, symbole de la victoire de la vie sur la mort et de l’espérance renouvelée. A l’église Notre Dame des apôtres de la Patte d’Oie, la messe a connu le dimanche 5 avril 2026 à Ouagadougou, la participation d’autorités gouvernementales venues communier avec les fidèles et porter un message de solidarité nationale.Représentant le gouvernement, le ministre de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala, a expliqué le sens de cette présence. « Le gouvernement nous a mandaté de venir en communion, en solidarité, prier avec les fidèles chrétiens », a-t-il indiqué. Il a rappelé que cette célébration intervient après les 40 jours de carême, une période de prières intenses pour la paix dans le monde et au Burkina.

Le ministre a, par ailleurs invité les fidèles à poursuivre les prières en faveur des Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi que des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). « Nous devons prier pour ceux qui sont au front afin qu’ils remportent chaque jour des victoires, pour les blessés afin qu’ils recouvrent la santé et pour les familles des héros tombés au champ d’honneur », a-t-il exhorté. Selon lui, la symbolique de Pâques, célébrant la victoire du bien sur le mal, nourrit l’espoir de lendemains meilleurs pour le peuple burkinabè, sous la conduite du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Le père Serge Fallet, provincial de la communauté catholique, est revenu sur la portée spirituelle de cette fête. « Célébrer la Pâques, c’est célébrer la vie », a-t-il affirmé. Il a souligné que la résurrection du Christ est un message d’espérance pour l’humanité. « Pour nous, êtres humains qui voyons souvent la mort comme une fin, la Christ nous montre qu’il y a de l’espoir, mieux, de l’espérance », a-t-il ajouté.

Pour le religieux, la foi en Dieu demeure une clé essentielle pour surmonter les épreuves. « Rien n’est impossible à Dieu. Nous devons croire, accepter Jésus Christ et lui confier nos vies afin que tout ce qui est mort en nous soit transformé par la résurrection », a-t-il prêché.

Renforcer la foi

Du côté des fidèles, la célébration a été vécue comme un moment de grâces, de communion et de renforcement de la foi. Le fidèle chrétien de l’église, Maxime Tougma, venu avec ses enfants, a salué la présence des autorités aux côtés des chrétiens. « C’est un jour de grâce. Nous sommes heureux de célébrer la Pâques en présence des autorités qui nous témoignent leur soutien », a-t-il confié, tout en appelant à la foi et à la persévérance. Dans la même veine, la fidèle, Rosine Bénédicte Ouédraogo, a placé cette fête sous le signe de l’espérance. « Au bout de la croix, il y a la victoire. Jésus Christ nous l’a montré à travers sa résurrection. Nous restons dans la prière et la persévérance, convaincus qu’un jour, notre pays sortira de cette crise », a-t-elle déclaré. A travers cette célébration pascale, les fidèles chrétiens ont ainsi réaffirmé leur engagement à prier pour la paix, la cohésion sociale et la victoire du Burkina face aux défis sécuritaires, dans un esprit d’espérance et de foi renouvelée.

Abdoulaye BALBONE

Fatimata ZOUNGRANA

(Stagiaire)