Campagne de saut parachutiste 2025: 200 nouveaux stagiaires savent désormais « pourquoi les oiseaux chantent dans le ciel »

Le Centre d’Instruction des Troupes Aéroportées (CITAP) de Bobo-Dioulasso a organisé la cérémonie de fin de stage de la 1re session 2025 du Brevet militaire de parachutisme (BMP). Ils sont 200 stagiaires, désormais brevetés parachutistes, à recevoir officiellement leurs insignes, après six semaines d’un entraînement rigoureux, couronné par une série de sauts.

Ils savent désormais « pourquoi les oiseaux chantent dans le ciel » pour avoir réussi avec brio au Brevet militaire de parachutisme (BMP). Eux, ce sont les stagiaires du Centre d’instruction des troupes aéroportées (CITAP) de Bobo-Dioulasso. Composé de 200 stagiaires, ils ont reçu leurs insignes le mardi 1er juillet 2025. Composés de 10 officiers, 56 sous-officiers et 134 militaires du rang, dont deux femmes, proviennent de diverses unités des Forces armées nationales (FAN), notamment du bataillon du Groupement commando parachutiste (GCP), du Centre national d’entrainement commando (CNEC), des bases aériennes, de la Gendarmerie nationale, de la Brigade spéciale d’intervention rapide (BSIR), et même du Groupement central des armées (GCA).

Accueillis le 15 mai 2025, les stagiaires ont subi des tests médicaux et physiques d’aptitude avant d’entrer dans une phase d’entraînement au sol intense, comprenant l’étude des matériels, des techniques de saut, de la condition physique et de la culture des troupes aéroportées. Du 25 au 30 juin dernier, tous ont réalisé avec succès leurs sauts, y compris des sauts opérationnels. Présidée par le Chef d’État-Major de l’Armée de Terre, le Colonel Hamed Hermann Rouamba, cette cérémonie marque également la fin de la campagne de sauts de juin 2025, organisée conjointement avec les Forces armées royales (FAR) du Maroc, et qui a connu la participation de 500 stagiaires au total.

La réussite de cette campagne est l’œuvre d’un partenariat militaire renforcé avec le Maroc. Le Chef d’État-Major de l’Armée de Terre a souligné l’importance de cette dynamique coopération, qui permet, non seulement la formation accélérée de 500 stagiaires en 10 jours, mais aussi la montée en puissance des capacités d’intervention des Forces burkinabè dans la lutte contre le terrorisme.

Une nouvelle génération de soldats prêts à défendre la patrie

Le commandant adjoint du GCP et commandant du CITAP, le chef de bataillon Sami David Palm, n’a pas caché sa fierté en annonçant un taux de réussite de 100 %. « Vous avez eu la chance de vivre cette expérience unique, car il n’est pas donné à tout le monde de sortir d’un avion en plein vol. Ce brevet n’est pas un aboutissement, mais une responsabilité supplémentaire. Portez-le avec fierté, car vous l’avez mérité dans la sueur, la douleur, et parfois le sang », a-t-il lancé aux nouveaux brevetés.

Parmi les 200 stagiaires, 34 ont effectué sept sauts dont un saut opérationnel, 164 en ont effectué six, un en a effectué 5 et un autre trois. Selon le commandant du CITAP, tous ont néanmoins satisfait aux critères d’obtention du prestigieux insigne de parachutiste. A l’entendre, à travers cette campagne, les stagiaires ont appris à dépasser leurs limites, à vivre la cohésion, et à se préparer aux réalités du terrain, dans un contexte sécuritaire difficile. « Le saut en parachute forge l’endurance, la résilience, et la discipline. C’est un moyen de mise à terre stratégique et tactique essentiel dans notre guerre asymétrique », a rappelé le chef de bataillon Sami David Palm.

Le commandant du CITAP a également félicité l’ensemble de l’encadrement, les techniciens de l’ombre, les plieurs de parachutes, les mécaniciens, les médecins, et tous les soutiens logistiques qui ont contribué à la réussite de cette campagne « inédite ». Avec ce brevet en poche, les 200 nouveaux parachutistes vont rejoindre dès maintenant leurs unités respectives. Par la voix de leur représentant, ils se sont dits prêts à défendre le territoire national, fier et conscient de leur rôle. « Nous savons désormais « pourquoi les oiseaux chantent dans le ciel », a-t-il conclu.

Noufou NEBIE