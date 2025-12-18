Campagne nationale Dɛmɛ Sira: la campagne digitale #DɛmɛSira officiellement lancée

Le ministère de l’Action humanitaire et de la Solidarité a lancé officiellement la campagne digitale #DɛmɛSira et du concours national sur les bonnes pratiques endogènes de solidarité, mardi 9 décembre 2025, à Ouagadougou.

Le ministère de l’Action humanitaire et de la solidarité continue de dérouler les activités de la campagne de solidarité Dɛmɛ Sira. Le mardi 9 décembre 2025, le secrétaire général du ministère, Emile Zabsonré, a lancé la campagne digitale, le Hashtag #DɛmɛSira et le concours national sur les bonnes pratiques endogènes de solidarité, en présence

de créateurs numériques et d’influenceurs. Cette campagne digitale nationale articulée du hashtag #DɛmɛSira se veut un lieu de rassemblement, une signature collective, une communauté d’engagement.

Il consiste à impulser la campagne de solidarité sur les réseaux sociaux à travers notamment les vidéos sur Facebook, X et Tik Tok. Selon Emile Zabsonré, le digital est devenu un outil incontournable dans notre quotidien. « Les réseaux sociaux ne sont plus seulement des lieux de divertissement. Ils sont devenus des espaces d’expression citoyenne, des plateformes de mobilisation et parfois des terrains de solidarité concrète », a-t-il souligné. Convaincu du pouvoir des réseaux sociaux, la campagne DɛmɛSira va s’exprimer dans les fils d’actualité, les stories, les contenus créatifs et les interactions en ligne, foi du secrétaire général.

Promouvoir les bonnes pratiques endogènes de solidarité, valoriser les initiatives locales, mobiliser la jeunesse autour d’un message positif, créer une vague nationale de contenus solidaires, donner une visibilité internationale à l’esprit de fraternité burkinabè sont, entre autres, les objectifs de la campagne digitale #DɛmɛSira, selon Emile Zabsonré. Il a lancé un appel aux jeunes créateurs de contenus, aux influenceurs, aux journalistes web, aux communautés en ligne, aux Burkinabè de la diaspora, et à toutes les personnes qui croient en la solidarité, à s’approprier et faire vivre #DɛmɛSira.

Cet appel n’est pas tombé dans le vide, selon la porte-parole des créateurs numériques et influenceurs, Raïssa Compaoré. Le lancement du hashtag national #DɛmɛSira, a-t-elle dit, est un symbole qui invite à renouer avec la solidarité burkinabè. A l’écouter, les influenceurs et créateurs de contenus, suivis et écoutés par des millions de jeunes sont comme les nouveaux conteurs, les nouveaux griots, les nouveaux porte-paroles de la société. « Et nous avons un rôle essentiel : inspirer, informer, sensibiliser et mobiliser »,

a-t-elle expliqué. Lancée le 14 novembre 2025 par le Premier ministre, cette

campagne nationale de solidarité DɛmɛSira prendra fin le 31 janvier 2026.

Adama SEDGO

Adama NIKIEMA

(Stagiaire)