Enseignement supérieur : des assistants et attachés de recherche en immersion patriotique

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Adjima Thiombiano et son collègue de la Santé, Lucien Robert Kargougou ont rendu une visite d’encouragement, jeudi 17 décembre 2025, aux assistants universitaires et chercheurs en immersion patriotique.

Avant de rejoindre les amphithéâtres, des enseignants universitaires nouvellement recrutés par l’Etat bénéficient d’une immersion patriotique d’un mois. Ils sont 195 sur un total de 203 composés d’assistants universitaires, d’assistants hospitalo-universitaires et d’attachés de recherche à intégrer le site du Service national pour le développement (SND) depuis le 14 décembre 2025 à cet effet. Le jeudi 18 décembre 2025, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Adjima Thiombiano et son collègue de la santé, Lucien Robert Kargougou sont allés les encourager.

Le ministre Thiombiano a indiqué que la délégation est venue s’enquérir des conditions de formation de la première génération d’enseignants et de chercheurs à faire la session d’immersion conformément à la vision du président du Faso. « Les bacheliers de cette année ont eu la chance d’avoir cette immersion. Pour une harmonie dans les amphithéâtres, il était normal que les enseignants et étudiants parlent le même langage

tout en mettant la patrie au cœur de leurs actions », a-t-il justifié. Le ministre chargé de la Recherche a invité les immergés à se soumettre et à respecter scrupuleusement les consignes qui sont données par les encadreurs. « Vous devez incarner l’intégrité prônée dans le cadre de la Révolution progressiste populaire. A l’issue de cette formation, vous allez susciter l’envie à d’autres d’être formés », a souhaité le ministre.

Le représentant des immergés, Francis Ouédraogo, a remercié les autorités du pays et les responsables du centre de Loumbila pour cette initiative.

« Nous sommes également convaincus que les objectifs assignés à cette formation seront atteints. Ce sont des modules de formation que nous n’aurions pas eu dans la pratique de notre métier », a-t-il dit. Et de rassurer que toute la promotion est contente des modules de formation qui sont dispensés.

S’agissant du contenu, le responsable de la formation, le commandant Roger Sawadogo, a indiqué qu’il comprend deux parties. Il s’agit d’une formation civique et patriotique qui comprend 10 modules et une formation à l’initiation de la discipline militaire qui comporte également une dizaine de modules,

a-t-il cité. « Tous ces modules réunis devraient créer des chercheurs modèles et qui vont impacter le milieu universitaire », a-t-il confié.

Adama SEDGO