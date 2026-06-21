Secteur des télécommunications Un taux d’exécution des engagements situé entre 80 et 90 %

Le ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques a tenu une réunion de suivi des engagements des opérateurs de télécommunications, le vendredi 19 juin 2026, à Ouagadougou.

Face aux préoccupations récurrentes des usagers concernant la qualité des services de téléphonie mobile et d’internet, le gouvernement burkinabè, l’autorité de régulation et les opérateurs de télécommunications ont engagé depuis 2024 un processus de concertation visant à améliorer les performances des réseaux. Dans cette dynamique, le ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques a tenu une réunion de suivi des engagements pris par les opérateurs sur la qualité des services de communications électroniques, vendredi 19 juin 2026, à Ouagadougou.

Il s’est agi d’évaluer le niveau d’exécution des engagements pris, d’identifier les difficultés rencontrées et de définir les actions à poursuivre pour renforcer la connectivité au profit des populations. La ministre chargée des Communications électroniques, Aminata Zerbo, a rappelé que les opérateurs se sont engagés à renforcer leurs infrastructures en vue d’améliorer la couverture et la qualité des services, notamment dans les chefs-lieux des régions et le long des principaux axes routiers. Ils ont également pris l’engagement d’accroître la transparence sur les tarifs et les offres destinées aux consommateurs.

Elle a également signifié que l’autorité de régulation s’est engagée à mettre à disposition la bande de fréquences 2600 MHz afin de permettre aux opérateurs d’améliorer leurs capacités techniques. Selon elle, le gouvernement œuvre à faciliter les procédures administratives liées à l’implantation des infrastructures de télécommunications, notamment à travers la mise en place d’un guichet unique et l’amélioration de l’accès à l’énergie pour les sites de communications électroniques. Aminata Zerbo a salué les efforts consentis par l’ensemble des acteurs dans la mise en œuvre des recommandations.

Un bilan satisfaisant

Le directeur général des communications électroniques, Nongobzanga Zongo, a dressé un bilan satisfaisant des engagements pris. « Les engagements prévus pour l’année 2025 ont été entièrement exécutés. Orange Burkina Faso et Moov Africa Burkina Faso ont chacun installé les 200 sites, tandis que Telecel Faso a réalisé les 150 sites pour lesquels il s’était engagé », a-t-il révélé. Nongobzanga Zongo a ajouté que pour ce qui est de l’année 2026, les travaux se poursuivent à un rythme jugé satisfaisant. « Moov Africa Burkina Faso, qui prévoit l’installation de 100 nouveaux sites, affiche un taux de réalisation d’environ 50 %. Quant à Telecel Faso, cinq sites sont déjà opérationnels, 20 sont en cours d’installation et 125 autres sont en phase de construction », a-t-il détaillé.

Camarade Zongo a également mis en avant les efforts du gouvernement en matière de libération de nouvelles bandes de fréquences, destinées à accompagner l’évolution des technologies mobiles vers la 5G. Cette évolution devrait permettre d’améliorer davantage la connectivité et de répondre aux besoins croissants des utilisateurs. Il a aussi rappelé que des campagnes de sensibilisation ont été menées dans les différentes régions avec l’appui des autorités administratives et locales afin de favoriser l’implantation des infrastructures de télécommunications.IL s’est dit confiant quant à l’atteinte des objectifs fixés d’ici la fin de l’année.

Abibata KARA

(Collaboratrice)