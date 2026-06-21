Nuit de l’Arbre 2026: des acteurs récompensés pour la restauration des terres dégradées

Le ministère de la Sécurité a organisé dans le cadre de la célébration de la VIIIe édition de la Journée nationale de l’Arbre 2026, la Ire édition de la « Nuit de l’Arbre », samedi 20 juin 2026, à Ouagadougou.

Répondre aux questions environnementales en reverdissant le Burkina Faso est un défi que le ministère de la Sécurité à travers la direction générale des eaux et forêts se donne de relever. Dans le cadre des activités de la VIIIe édition de la Journée nationale de l’arbre (JNA) 2026, le département a organisé la « Nuit de l’Arbre », samedi 20 juin 2026, à Ouagadougou, pour célébrer les acteurs engagés dans la promotion de l’arbre.

« Ma concession, mon arbre » a été le thème retenu. La cérémonie a connu la proclamation des résultats du prix du meilleur site de la JNA 2025 mettant en compétition toutes les régions du Burkina, du prix Yacouba Sawadogo destiné à récompenser les initiatives de restauration des terres dégradées. La remise d’attestation de reconnaissance à des acteurs et la présentation du plan de réhabilitation du parc urbain Bangre-weogo a été également les moments de la « Nuit de l’Arbre ».

Le prix de la meilleure région dans la promotion de la JNA a été décerné à la région du Nazinon. Il a été remis au gouverneur de cette région, Massadola Yvette Nacoulma. Elle a expliqué que sa région a fait un taux de suivi de 99% dans la promotion et restauration de l’arbre.

Quant au prix Yacouba Sawadogo, il a été attribué à la promotrice de l’association sugr-nooma, Marthe Toé. Chaque lauréat a reçu un trophée et un chèque de 2 000 000FCFA.

Cinq personnalités publiques ont reçu des distinctions pour leur contribution dans la promotion et la vulgarisation des politiques et stratégies de reforestation. Le ministre de la Sécurité, le commissaire de police Mahamadou Sana, a soutenu que plus de 5 millions de plants ont été mis en terre à travers l’ensemble du territoire national dans la matinée du samedi 20 juin 2026.

Pour lui, planter un arbre c’est contribuer à l’économie verte, à la sécurité alimentaire en renforçant l’équilibre sociale. « Les arbres participent à la lutte contre les effets du changement climatique grâce à leur capacité à séquestrer le carbone et surtout à produire de l’oxygène nécessaire à toute vie », a-t-il poursuivi.

Le ministre de la Sécurité a invité les Burkinabè à répondre à l’appel du président du Faso et à faire de l’arbre une cause personnelle et un engagement au quotidien.

Pour le président du comité d’organisation de la Journée nationale de l’Arbre, le commandant Ahmed Ouédraogo, les forêts et ressources naturelles demeurent soumises à de fortes pressions liées aux effets conjugués des facteurs anthropiques et climatiques. Selon lui, il est du devoir collectif d’intensifier les efforts engagés pour restaurer les équilibres écologistes.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE

(Collaborateur)