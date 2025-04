Célébration de la Pâques : la paix et l’espérance au cœur de la messe pascale

L’archevêque métropolitain de Ouagadougou, Monseigneur Prospère Kontiebo, a présidé la vigile pascale, dans la nuit du samedi 19 avril 2025, à la cathédrale de Ouagadougou

Après 40 jours de carême et de cheminement vers Pâques, les chrétiens catholiques du Burkina ont célébré la résurrection du Christ sauveur, mort et ressuscité d’entre les morts. La commémoration de cette triomphante résurrection a eu lieu au cours de la vigile pascale, dans la nuit du samedi 19 avril 2025, à Ouagadougou. Elle a été présidée par l’archevêque métropolitain de Ouagadougou, Monseigneur Prospère Kontiebo. Etaient présent, des membres du gouvernement burkinabè venus prier avec les fidèles catholiques. Au cours de la célébration, environ 55 catéchumènes ont reçu des sacrements de baptême, première communion et de confirmation.

A l’entame de ses propos, l’archevêque métropolitain de Ouagadougou a mentionné que la Pâques est un évènement très important pour la vie chrétienne. « C’est le cœur même de la foi chrétienne que nous avons célébré en cette nuit de la résurrection de notre Seigneur Jésus Christ », a-t-il mentionné. Dans son homélie, il a expliqué que le Christ est ressuscité et vivant pour une vie nouvelle. A cela, il a invité les catholiques à mener une vie nouvelle, débarrassé de tout péché, une vie de communion avec Dieu. Il a expliqué que Pâques est essentiellement, un message d’amour puisque Dieu a tant aimé le monde qu’il a envoyé son fils qui est mort et ressuscité pour sauver l’humanité.

« Nous devrons vivre l’amour en nous aimant les uns les autres. Ainsi, je nous invite à soigner nos relations fraternelles et à garder l’espérance », a-t-il préconisé. Mgr Prospère Kontiebo a confié qu’en ces temps difficiles que traversent le Burkina, les fidèles sont appelés à garder l’espérance. « Nous ne devons jamais nous décourager, parce que le mal ne peut jamais être vainqueur, le Christ a vaincu le mal et avec Dieu nous auront la paix, la joie », a-t-il souligné.

A l’endroit des fidèles vivants dans les zones d’insécurité, il a exprimé sa solidarité et communion. « Nous leur demandons tout comme nous nous exhortons à garder

l’espérance, le courage quel que soit l’épreuve que nous vivons. La victoire est proche parce que le Seigneur est là pour sauver son peuple », a-t-il déclaré.

Aux populations éprouvées, il leur a adressé des paroles d’encouragement et d’espérance. « Christ est là, la mort est vaincue, le mal sera vaincu », a conclu l’archevêque métropolitain de Ouagadougou qui a salué la présence des autorités du Burkina lors de la célébration. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a indiqué que la délégation gouvernementale est venue communier avec les fidèles chrétiens de la paroisse cathédrale de Ouagadougou. « En cette nuit de la résurrection, où nous célébrons la victoire de la vie sur la mort, la victoire du bien sur le mal, la victoire de la paix sur la guerre. Je voudrais au nom de la délégation, au nom de Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré et du Premier ministre, souhaiter une joyeuse fête pascale à tous les fidèles chrétiens du Burkina », a-t-il souhaité. Gilbert Ouédraogo a formulé que le Christ ressuscité apporte la paix à la Nation, à tous les pays de l’AES et au reste du monde. «Nous prions Dieu que la paix vienne et survive dans nos familles, foyers et lieux de travail », a-t-il dit. Il a signalé que la présence du gouvernement a un sens symbolique. « Nous voulons faire la promotion de la laïcité, car elle tient vraiment à cœur au gouvernement qui en plus de cela, fait la promotion du vivre-ensemble et de la cohésion sociale », a mentionné le porte-parole du gouvernement.

Gbetcheni Constantin

Bertrand KAMBIRE