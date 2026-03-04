Célébration du 8-Mars: les femmes de Tiakané reçoivent un périmètre maraîcher de 2,6 ha

La présidence du Faso a officiellement offert, mercredi 4 mars 2026, un périmètre maraîcher aménagé d’une superficie de 2,6 hectares aux femmes du village de Tiakané, dans la province du Nahouri (Pô), région du Nazinon.

Les femmes du village de Tiakané, dans la province du Nahouri, région du Nazinon, peuvent enfin pousser un ouf de soulagement. Et pour cause, elles ne connaitront plus de calvaire pour produire ou se procurer des produits maraîchers. Le mercredi 4 mars 2026, à l’instar de plusieurs autres localités du pays, les femmes de Tiakané ont reçu de la présidence du Faso, un périmètre maraîcher aménagé d’une superficie de 2,6 hectares, entièrement clôturé par des grillages.

L’infrastructure, réalisée par Marko service, est également équipée de deux forages d’un débit de 12,7 m3, d’un polytank de 10 000 litres, de 14 bassins d’une capacité de 3 m3 chacun et de deux champs solaires d’une puissance de plus de 8 000 watts. Le site a une autonomie totale de 52m3. Par la voix des bénéficiaires, Adissa Wetta a exprimé sa joie pour avoir reçu ce don du président du Faso. Elle a confié que le chef de l’Etat, depuis son arrivée au pouvoir, a toujours pensé aux femmes.

« Nous ne pouvons qu’être fières de lui », a-t-elle lâché. Tout en saluant l’initiative, Mme Wetta a souhaité qu’elle soit élargie à d’autres régions du pays. La représentante des bénéficiaires a également invité ses consœurs à se donner la main pour sortir de la pauvreté car, a-t-elle dit, le président du Faso est derrière elles. « Si la femme est très autonome, c’est toute la nation qui bénéficie », a souligné Mme Wetta, avant d’ajouter que la célébration du 8-Mars à travers des réalisations au profit des femmes est la meilleure façon de commémorer l’événement. « On parle des droits de la femme. Pour avoir des droits, il faut être autonome. On ne peut pas défendre ses droits, si on n’a rien à manger », a-t-elle lancé.

Pour le ministre conseiller spécial du président du Faso, Mohamed Tidjane Kinda, l’initiative a été voulue par le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, pour accompagner les femmes en facilitant leur émancipation, leur autonomisation et leur engagement. Pour lui, la vision actuelle du capitaine Traoré est basée sur le développement endogène qui consiste à compter sur les propres ressources du pays. « Les femmes sont des actrices de ce développement, car elles contribuent à la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté », a expliqué M. Kinda.

Un investissement à impact social

M. Kinda a rassuré que cette initiative du président du Faso va se poursuivre dans d’autres régions du pays pour que les femmes soient indépendantes et qu’elles puissent apporter leur contribution au développement. « Il y aura une autre phase au profit des femmes avec l’apport en intrants agricoles », a fait savoir le ministre conseiller spécial qui a encouragé les femmes à travailler pour engranger des résultats au même titre que les Forces de défense et de sécurité. Il a également exhorté les hommes à accompagner la gent féminine afin d’atteindre les objectifs de sécurité alimentaire.

A son tour, la gouverneure du Nazinon, Yvette Nacoulma, a indiqué que ce périmètre maraîcher est perçu comme un investissement à impact social sur la vie des femmes du village de Tiakané et partant sur l’ensemble de la région. « C’est un besoin qui vient d’être satisfait. Il s’agira maintenant de travailler pour une exploitation optimale de cet investissement », a-t-elle noté. Mme Nacoulma a souhaité que, dans les semaines à venir, l’on puisse voir de belles cultures poussées sur ce site avec des résultats probants. La première responsable de la région a saisi l’opportunité pour inviter les bénéficiaires à l’entente, à l’écoute et à suivre les conseils des services techniques pour que ce périmètre profite à tous. « Mettez-vous au travail pour faire de bonnes récoltes et contribuer à la bonne mise en œuvre de l’offensive agrosylvopastorale », s’est-elle adressée aux femmes.

Noufou SAWADOGO