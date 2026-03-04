Autonomisation des femmes : Un périmètre maraîcher pour la Coopérative Nabonswendé de Poedogo

Le Ministre Conseiller spécial du Président du Faso, M. Gaëtan Alfred Windpanga OUÉDRAOGO a procédé, ce mardi 4 mars 2026, à la remise d’un site maraîcher à la Coopérative Nabonswendé des femmes de Poedogo dans la région du Yaadga.

À Poedogo dans le Yaadga, les femmes ont maintenant un périmètre maraîcher. D’une superficie de trois hectares, il est équipé de forage à haut débit, d’un château de 10 mètres cubes, avec 15 bassins de retenue d’eau. Ce site fait partie de l’initiative du Président du Faso, Chef de l’État, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, de doter les femmes de périmètres aménagés dans plusieurs localités du pays. La remise du site maraîcher à quelques jours de la Journée internationale des droits de la femme (8-Mars), est la manifestation de sa volonté d’œuvrer pour l’épanouissement de la femme.

« La vision du Président du Faso est de faire en sorte que l’autonomisation de la femme soit une réalité. Quand on sait que l’autonomisation de la femme peut avoir un impact sur l’économie locale, voire nationale, nous sommes convaincus que de telles actions viendront renforcer la capacité même des femmes à mener des activités génératrices de revenus », explique le Ministre Conseiller spécial du Président du Faso, M. Gaëtan Alfred Windpanga OUÉDRAOGO.

Mme Aminata BELEM, membre de la Coopérative Nabonswendé, bénéficiaire, se réjouit de cette action du Président du Faso. Pour elle et ses camarades, la corvée d’eau pour arroser les planches relève du passé. « Avant nous étions obligées de puiser l’eau à la main. Le Chef de l’État nous a donné des moyens de notre émancipation. Grâce à ce site, nous pourrons travailler pour nous prendre en charge, et nous occuper de nos enfants », dit-elle en promettant une bonne moisson dans les jours à venir.

Direction de la communication de la Présidence du Faso