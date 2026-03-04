Euphrasie Kouassi Yao, lauréate du Prix Harambee 2026 pour l’égalité des femmes africaines

La ministre ivoirienne Euphrasie Kouassi Yao a reçu, le 4 mars 2026, à Madrid, en Espagne, le Prix Harambee 2026 pour la Promotion de l’Égalité de la Femme Africaine. Décernée par l’ONG Harambee avec le soutien des Laboratoires Pierre Fabre, cette distinction internationale vient saluer 35 années d’engagement en faveur de la paix, de l’égalité des chances et de l’autonomisation des femmes en Afrique.

Doté de 10 000 euros, le Prix Harambee récompense chaque année des femmes africaines dont l’action contribue à transformer durablement leurs sociétés. Pour Euphrasie Kouassi Yao, également titulaire de la Chaire UNESCO « Eau, Femmes et Pouvoir de Décisions » (CUEFPOD) et Conseillère spéciale du Premier ministre de Côte d’Ivoire chargée du Genre, cette reconnaissance internationale met en lumière un combat mené depuis plus de trois décennies : faire de l’égalité femmes-hommes un pilier de la paix durable.

Dans un discours remarqué, la lauréate a invité l’auditoire à changer de regard sur les femmes africaines. « Pendant très longtemps, la carte de la femme africaine a été une carte du manque, de la fragilité, de la dépendance. Or, j’ai vu des femmes invisibles devenir des leaders reconnues », a-t-elle déclaré. Avant d’ajouter : « Elles n’avaient ni un problème de compétences, ni un manque de volonté. Elles avaient besoin qu’on leur fasse confiance. »

Sa vision repose sur une conviction forte : l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons, constitue l’un des fondements essentiels de la stabilité sociale et du développement économique.

Des outils concrets au service du changement

Au fil de ses 35 années d’engagement, Euphrasie Kouassi Yao a développé deux outils méthodologiques majeurs : l’approche « Genre et Développement », qui permet d’identifier et de corriger les sources structurelles d’inégalités, et l’outil COFA (Conscientisation, Formation, Action), conçu comme un levier de transformation concrète sur le terrain.

Ces instruments ont permis la mise en œuvre de plusieurs initiatives d’envergure nationale et internationale. Parmi elles : le Programme d’implication des femmes dans la gestion de l’eau, à l’origine de la Chaire UNESCO CUEFPOD, qui célèbre cette année ses 20 ans ; le premier Plan d’Action National africain de la Résolution 1325 des Nations unies sur les Femmes, la Paix et la Sécurité, adopté par la Côte d’Ivoire ; ou encore le Compendium des Compétences Féminines de Côte d’Ivoire (COCOFCI), qui fédère plus de 19 500 femmes.

Le programme CREA-PAIX, présent dans 27 pays sur quatre continents, a quant à lui touché plus de 25 millions de personnes, confirmant la portée internationale de son action.

La ministre a annoncé qu’elle redistribuerait l’intégralité de la dotation de 10 000 euros. « Ce prix doit porter des fruits », a-t-elle affirmé, précisant que les fonds seront destinés aux jeunes en quête de formation et aux femmes rurales engagées dans le développement de leurs communautés.

Cette initiative marque le lancement du programme « Générations d’Excellence », un dispositif combinant mentorat entre femmes entrepreneures expérimentées et jeunes porteuses de projets dans la région du Gbêkê, en Côte d’Ivoire, ainsi que l’organisation de cafés littéraires pour les étudiantes et étudiants.

Des hommages unanimes

Les réactions des personnalités présentes ont été particulièrement élogieuses. Le maire de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a salué la « détermination » de la lauréate et son rôle de « moteur de transformation ». Les représentants des Laboratoires Pierre Fabre ont souligné l’impact concret de son action, notamment dans le domaine de l’accès à l’eau et du leadership féminin.

Au-delà de la distinction individuelle, le Prix Harambee 2026 met en lumière les avancées de la Côte d’Ivoire en matière d’égalité des chances. Il souligne également l’importance d’un leadership féminin capable d’articuler expertise technique, vision stratégique et engagement pour la paix.

À travers cette récompense, c’est un message fort qui est adressé : l’égalité n’est pas seulement une exigence morale, elle constitue une condition essentielle du développement durable et de la stabilité des sociétés africaines.

La cérémonie s’est tenue à Madrid, en présence de nombreuses personnalités, parmi lesquelles Teresa de Borbón, présidente d’honneur de Harambee, José Luis Martínez-Almeida, maire de la capitale espagnole, ainsi que des représentants d’institutions européennes et du monde économique.

T.K.