Cérémonial militaire d’hommage à Thomas Sankara: perpétuer la mémoire du père de la Révolution

La deuxième journée du cérémonial militaire d’hommage au capitaine-Président, Thomas Sankara, s’est tenue jeudi 4 novembre 2025, à Ouagadougou, sous la présidence du Président du Conseil supérieur de la communication, Louis Modeste Ouédraogo.

Le premier jeudi de chaque mois est dédié au cérémonial d’hommage au capitaine Thomas Sankara. Ainsi, la deuxième journée du cérémonial s’est tenue, hier jeudi 4 décembre 2025, au mémorial qui porte son nom. En effet, cet hommage au père de la Révolution d’août 1983 est intervenue aux environs de 15h, par des honneurs militaires orchestrés par

la fanfare de la garde rouge de la Gendarmerie nationale, l’escadron d’escorte d’honneur. Le cérémonial d’hommage a été présidé par le président du Conseil supérieur de

la communication (CSC), Louis Modeste Ouédraogo.

C’était en présence d’autres personnalités et des membres du gouvernement dont le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Gilbert Ouédraogo. Il a rappelé que cet instant d’hommage, voulu par le Président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré, se veut être une perpétuation de la mémoire de la Révolution de 1983. Car, a-t-il dit, Thomas Sankara est non seulement un héros pour le Burkina Faso, mais également pour l’ensemble de l’Afrique et du monde entier. Fort de cela, il a saisi l’occasion pour souligner que dans le cadre du projet « Une brique pour Sankara », la contribution de tous est attendue pour sa finalisation pour le bonheur de tous les panafricanistes.

« Nous comptons sur la contribution de tous pour que le Mémorial Thomas-Sankara soit une réalité », a-t-il souhaité.

S’approprier les valeurs

Pour le président du Conseil supérieur de la communication, Louis Modeste Ouédraogo, cette cérémonie solennelle est un signal fort et une invite au peuple burkinabè et d’Afrique à s’approprier les valeurs de la Révolution d’août 1983. « Thomas Sankara n’est pas mort. Il vit en chacun de nous. Nous qui sommes mobilisés pour lui rendre hommage, mais aussi tous les Burkinabè qui se sont engagés aux côtés de la Révolution Progressiste et Populaire », a soutenu le Président du CSC.

A la suite du ministre chargé de la Communication, Louis Modeste Ouédraogo a invité l’ensemble du peuple burkinabè et ceux épris de panafricanisme à soutenir le projet du Mémorial Thomas-Sankara, en adhérant massivement à l’initiative « Ma brique pour Sankara ». « Cela, afin de perpétuer sa mémoire, mais également, de mener à bien ce projet du Mémorial dans ses différents pans pour que ce lieu puisse toujours porter l’histoire politique de notre pays », a-t-il fait savoir.

Des extraits de discours anti-impérialistes du Président Thomas Sankara ont été distillés au cours de la cérémonie suivis d’une visite guidée du Mémorial par les participants à cette cérémonie d’hommage militaire.

Soumaïla BONKOUNGOU