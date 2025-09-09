Cinéma : Un film pour freiner le taux croisant de divorces

JK. Sidwaya
Le réalisateur du film documentaire, Germain Akodjénou Zinsou : « au regard du fait que le septième art est un puissant moyen de communication, notre film ambitionne aider les couples en voie de divorce à changer d’avis ».

Le producteur béninois, Germain Akodjénou Zinsou, a projeté, le vendredi 5 septembre 2025 à Ouagadougou, son film documentaire intitulé : « Les secrets pour réussir une vie de couple ». Dans son œuvre, l’auteur aborde, entre autres, le mariage et ses mutations à travers les différentes époques.

Le mariage est un sujet qui alimente aujourd’hui les débats aussi bien dans
le milieu profane, intellectuel qu’artistique. Au cinéma en particulier, de nombreux réalisateurs s’intéressent à la thématique. Dans la soirée du vendredi 5 septembre
2025 à Ouagadougou, le cinéaste béninois, Germain Akodjénou Zinsou, a projeté son film documentaire intitulé « Les secrets pour réussir une vie de couple ». Selon M. Zinsou, la projection du film qui traite des problèmes de divorce a été un moment de partages d’expériences avec des personnes-ressources telles que des prêtres, des imams et des chefs coutumiers.

Le film documentaire d’une durée d’une heure 15 minutes aborde la vie des couples de 50 ans à 70 ans de vie commune. A travers cette œuvre, l’auteur entend prodiguer des conseils pour réussir son mariage et contribuer à l’éducation des jeunes, futurs bâtisseurs de la sous-région. Il a confié que le mariage est une institution coranique, biblique, traditionnelle, et juridique. M. Zinsou a en outre confié que son film vise à trouver des solutions à cette gangrène qui va grandissant au sein de la sous-région.

« Le septième art étant un puissant moyen de communication, le contenu de ce film vise à aider les couples en voie de divorce à changer d’avis, à faire de la famille le pilier fondamental de la société », a précisé l’auteur. Il a par ailleurs relevé que le documentaire entend montrer aux populations que la sécurisation du territoire national commence par la sécurisation des espaces familiaux et individuels de vie. C’est pourquoi, a-t-il poursuivi, les productions Zinsou premier sollicitent l’adhésion et le patronage de bonnes volontés pour la promotion et la vulgarisation de son film.

Valentin KABORE
(Collaborateur)

