Commémoration du 8-Mars: l’autonomie financière de la femme en débat à Ouahigouya

Dans le cadre de la commémoration de la 169e journée internationale des droits de la femme, la coordination régionale des femmes de Yaadga a organisée une conférence publique, le samedi 7 mars 2026, à Ouahigouya. L’initiative s’inscrit dans la volonté des autorités administratives et des organisations féminines de célébrer cette journée autrement.

Placée sous le signe de la réflexion et de l’engagement citoyen, la rencontre a mobilisé plusieurs acteurs, notamment des autorités administratives, des responsables d’organisations féminines, des leaders coutumiers, des organisations de la société civile ainsi que de nombreuses femmes venues de différentes communes de la région. A travers cette conférence, les organisateurs ont voulu offrir un cadre d’échanges en vue d’aborder les défis auxquels les femmes sont confrontées, mais aussi les opportunités qui s’offrent à elles dans le processus de développement et de consolidation de la paix, conformément à la vision des autorités avec la Révolution progressiste populaire (RPP) en cours au Burkina Faso.

La conférence a été marquée par des communications et des échanges interactifs entre participants, ayant permis d’aborder plusieurs thématiques liées à l’autonomisation économique de la femme, à l’éducation des enfants, au rôle des femmes dans la consolidation de la paix.

La coordonnatrice régionale des femmes de Yaadga, Djénéba Sodré Sangarba, a exprimé la reconnaissance des femmes aux autorités administratives et aux partenaires pour les différentes initiatives mises en œuvre en faveur de l’amélioration des conditions de vie des femmes. Elle a réaffirmé l’engagement des femmes de la région à accompagner les actions des autorités dans la quête de la paix, de la cohésion sociale et d’un développement durable. « Les femmes doivent se lancer dans l’entrepreneuriat, créer et développer des idées novatrices dans leurs différents secteurs d’activités.

La femme est le pilier de notre société et lorsqu’elle se porte bien, c’est toute la société qui se porte mieux. Il faudra que toutes les femmes comprennent cela et revendiquent leurs droits pour une société équilibrée. Nous invitons les femmes à faire confiance à leur compétence et à s’investir dans l’entreprenariat pour leur autonomie financière », a-t-elle souligné.

Le gouverneur de la région de Yaadga, Thomas Yampa, a salué l’initiative de cette conférence publique qui, selon lui, traduit la volonté des autorités et des femmes de la région d’inscrire la célébration de cette journée internationale des droits de la femme dans une dynamique de responsabilité et de contribution à la construction de la Nation. « La femme est au cœur de la cellule familiale et joue un rôle déterminant dans l’éducation des enfants et de la transmission des valeurs. C’est pourquoi son engagement est essentiel pour bâtir une société fondée sur la solidarité, le patriotisme et la paix durable », a-t-il déclaré.

Bassirou BADINI