Confédération AES: les présidents des Parlements du Niger et du Mali à Ouagadougou

Le Président de l’Assemblée législative de Transition, Ousmane Bougouma, a accueilli ses homologues nigérien, Mamoudou Harouna Djingarey et malien, Malick Diaw, mercredi 17 septembre 2025, à Ouagadougou. Ces personnalités sont présentes au Burkina Faso dans le cadre de la réunion d’examen des avant-projets des textes relatifs aux sessions confédérales des Parlements de l’Alliance des Etats du Sahel (AES).

La réunion d’examen des avant-projets des textes relatifs aux sessions confédérales des Parlements de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) se tient, du 18 au 19 septembre 2025, à Ouagadougou. Le Président du Conseil national de la Transition du Mali, Malick Diaw et le Président du Conseil consultatif de la refondation du Niger, Mamoudou Harouna Djingarey, sont arrivés à Ouagadougou, mercredi 17 septembre 2025, pour y participer.

Ils ont été accueillis par le Président de l’Assemblée législative de Transition (ALT), Ousmane Bougouma, à l’aéroport international de Ouagadougou. Le Président du Conseil consultatif de la Refondation du Niger, premier à fouler le sol burkinabè, a signifié que la rencontre de travail de deux jours, va permettre d’examiner le protocole additionnel et le règlement intérieur qui ont été mis en place par des techniciens des différents Parlements. A l’issue de cette rencontre, a-t-il dit, les projets de texte vont être présentés aux chefs d’Etat de la Confédération pour adoption.

M. Djingarey a souligné qu’un Parlement représente les populations qui attendent beaucoup du Parlement de l’AES. A la suite du Président du Conseil consultatif de la Refondation du Niger, c’est le Président du Conseil national de la Transition du Mali, Malick Diaw, qui a été accueilli par Ousmane Bougouma. « Nous sommes à Ouagadougou pour échanger sur les avant-projets du protocole additionnel et règlement intérieur de la session confédérale qui s’est tenue, du 11 au 15 août, par un groupe d’experts et de parlementaires des trois pays », a-t-il précisé.

Malick Diaw a rappelé que la rencontre de Ouagadougou va servir de cadre pour se pencher sur les résultats auxquels sont parvenus les experts. La réunion des chefs des Parlements de l’AES qui se tient, du 17 au 18 septembre 2025, représente donc une étape décisive dans le processus de création du Parlement confédéral, conformément aux dispositions du Traité et de son protocole additionnel régissant la Confédération de l’AES.

