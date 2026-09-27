Confédération AES-Russie: les ministres des Affaires étrangères se concertent en marge de l’Assemblée générale de l’ONU

Les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des Etats du Sahel et leur homologue de la Fédération de Russie ont tenu une concertation dans la soirée du 24 septembre en marge de l’Assemblée générale de l’ONU.

Il s’agit d’une séance de travail qui s’inscrit dans un mécanisme cyclique de consultations entre les deux parties, conformément au Mémorandum d’entente instituant un cadre de consultations diplomatiques entre les pays de la Confédération et la Fédération de Russie. « Nous nous sommes retrouvés pour faire le point des actions menées et voir comment organiser en synergie la suite de la mise en œuvre des projets mutuellement bénéfiques» explique le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, pays assurant la présidence en exercice de la Confédération des Etats du Sahel.

Selon le chef de la diplomatie russe, Moscou réaffirme son engagement à soutenir les armées de l’AES et à accompagner la mise en place de la force unifiée de la Confédération face à la menace terroriste. Après avoir passé en revue les différents domaines de la coopération entre l’entité AES et la Fédération de Russie, les ministres Sergueï Lavrov, Abdoulaye Diop, Bakary Yaou Sangaré et Karamoko Jean Marie Traoré, ont réitéré leur volonté commune d’œuvrer pour engranger d’autres acquis dans la coopération stratégique et fructueuse qui lie les pays de l’AES et Moscou.

Les deux parties ont par ailleurs renouvelé leur convergence de vues pour un ordre mondial multipolaire, tout en rassurant de la poursuite de leur coordination diplomatique au sein des instances internationales comme l’ONU.

Cette rencontre fait suite à la 2e session des consultations de haut niveau tenue en juillet 2026 à Niamey, marquée par la signature d’un mémorandum instituant un cadre permanent de concertation diplomatique.

DCRP/MAE