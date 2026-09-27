Suivi de la campagne agricole humide : plus de 332 000 tonnes de céréales attendues dans le Yaadga

Le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture, de l’Eau, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié, a visité, dans la région de Yaadga, le bas-fond rizicole de Yibi dans la province du Passoré et les travaux de construction du barrage du Tougouya-Koko, dans la province du Zandoma, vendredi 25 septembre 2026.

La tournée du ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture, de l’Eau, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié, dans le cadre du suivi de la campagne agropastorale et halieutique se poursuit. Dans la région de Yaadga il a visité, vendredi 25 septembre 2026, le bas-fond rizicole de 33 ha à Yibi, dans la commune de Arbollé, province du Passoré. Il était accompagné du gouverneur de la région de Yaadga, Thomas Yampa. Réalisé par la population, en 2026, selon l’approche « Tin taan soani » qui veut dire « en gulmancema, aménageons ensemble », le bas-fond rizicole de Yibi qui comprend 450 parcelles est exploité par 273 producteurs dont 226 femmes.

La variété de riz cultivée est le FKR19 avec un cycle compris entre 110 jours et 120 jours. La production attendue sur ce site est de 99 tonnes. Les exploitants ont remercié le gouvernement pour son appui notamment en intrants, labours, etc. Cependant, la présence signalée d’un fétiche dans le bas-fond crée la psychose au sein des exploitants. A ce propos, le ministre d’Etat chargé de l’Agriculture a d’emblée encouragé les producteurs du site au regard de la bonne physionomie des cultures.

Puis, il a demandé à la population de tout faire pour que la situation soit rétablie, afin que les producteurs puissent mener leur travail dans la sérénité. « Est-ce qu’il est concevable que des gens viennent remettre en cause les efforts des exploitants ? », s’est-il offusqué. Il a rappelé que le gouvernement fait des efforts pour l’atteinte de la souveraineté alimentaire et toute personne qui veut empêcher cette dynamique va répondre de ces actes.

Des appuis au profit des producteurs

Le directeur régional chargé de l’agriculture de Yaadga, Bernard Sawadogo, a rassuré que si les pluies se poursuivent jusqu’à la 2e décade du mois d’octobre, les prévisions de 332 000 tonnes attendues de la région seront atteintes. « C’est le maïs qui a pris un coup mais nous ne sommes pas en zone productrice de cette spéculation », a-t-il signifié. Bernard Sawadogo a souligné que l’octroi de de cinq tracteurs supplémentaires par le gouvernement a augmenté le nombre à 35 tracteurs et permis de labourer plus de 3 500 ha.

En termes d’intrants, plus de 385 tonnes de semences certifiées toutes spéculations confondues ont été octroyées ainsi que des engrais et la fumure organique à hauteur de 3 145 tonnes. Grace à cette dotation pour un objectif fixé de 696 ha en aménagement sommaire, 1 054 ha ont pu être réalisés. Bernard Sawadogo a aussi notifié que 60 motoculteurs ont été également reçus au profit des personnes retournées. Il a mentionné que la doléance des producteurs, lors du passage du président du Faso à Ouahigouya est effective, ainsi que la boutique témoin des produits de « Faso Kosam ». De plus, la réhabilitation de six barrages est en cours.

Le barrage de Tougouya-Koko réhabilité à 83%

Le commandant Ismaël Sombié, a également constaté les travaux de construction du barrage de Tougouya-Koko, dans la commune de Bassi, dans la province du Zandoma, exécutés à 83%. Il s’agit d’un barrage de plus de 15,5 millions m³ avec une digue d’une longueur de plus 800 m, un déversoir de type radier de 150m, etc. Les travaux de cet ouvrage sont assurés par l’Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles (ONBAH) depuis le 1er avril 2026. « Quand nous prenions le chantier, l’entreprise était à un taux d’exécution de 53 % pour un chantier débuté en avril 2023.

Aujourd’hui nous sommes à 83%. Nous sommes partis pour relever le défi, parce que d’ici à deux mois nous allons achever les travaux », a indiqué le Directeur général (DG) de l’ONBAH, le commandant Yaya Traoré. Le ministre d’Etat chargé de l’Agriculture a traduit sa satisfaction à l’ONBAH pour ce bond de 30% en l’espace de cinq mois témoignant le sérieux et la célérité dans l’exécution des travaux.

Pour lui, c’est un signal fort à l’endroit des entreprises qui trainent les pas avec les travaux. Il a souligné que ce barrage est stratégique non seulement en termes d’approvisionnement en eau potable mais aussi en matière de production. Le commandant Ismaël Sombié a souhaité l’engagement des populations pour la suite des travaux. En outre, à Gourcy, il a pu visiter les travaux de renforcement du système d’approvisionnement en eau potable de la ville de Ouahigouya à partir de Gourcy qui sont exécutés à plus de 50%.

Aly SAWADOGO