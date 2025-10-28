Confédération des Etats du Sahel: les missions expliquées aux populations des Koulsé

La Commission nationale de la Confédération des Etats du Sahel (AES) a animé, le samedi 25 octobre 2025, à Kaya, une conférence régionale sur son ancrage pour une mobilisation des populations.

Après Ziniaré et Dori, Kaya a accueilli, le samedi 25 octobre 2025, la troisième étape de la tournée régionale de la Commission nationale de la Confédération des Etats du Sahel (CN-CES). Animée par les premiers responsables de la CN-CES, cette rencontre a permis d’informer les populations des Koulsé sur les missions de la CN-CES et surtout de les mobiliser autour des décisions prises par les trois chefs d’Etat du Sahel. « Une chose est de vouloir qu’on nous accompagne et une autre est de bien expliquer aux populations où est-ce qu’on veut aller, ce qu’on a pris comme décisions et les faire comprendre.

Et, c’est dans ce sens que les populations peuvent de façon saine et consciente se mobiliser pour vous accompagner », a indiqué le président de la CN-CES, Bassolma Bazié. A l’entendre, huit missions ont été assignées à la Commission nationale de la Confédération des Etats du Sahel. Parmi ces missions, on peut citer, la mise en œuvre au niveau national les décisions prises par les chefs d’Etat, le travail de façon conjointe avec les Commissions nationales des deux autres Etats du Sahel, l’élaboration d’un programme d’activités annuel, et d’un plan de communication en lien avec les structures confédérales.

« Les chefs d’Etat peuvent à tout moment nous adjoindre une autre mission et nous sommes tenus de l’exécuter », a ajouté M. Bassolma. Durant quatre heures et sans langue de bois, les échanges ont porté, notamment, sur l’engagement des peuples des Etats du

Sahel à lutter contre l’impérialisme, l’éducation des enfants sur les valeurs culturelles positives, l’intégration des idéaux de l’AES dans l’implémentation des modules dans l’enseignement général. La formation des enseignants sur les idéaux de l’AES, l’implication des langues nationales dans les conférences régionales de la CN-CES et la consommation des produits manufacturés des Etats du Sahel par leurs peuples ont été également débattus par les participants.

En termes de doléances, le gouverneur des Koulsé, Blaise Ouédraogo, a suggéré l’élaboration de documents sur le fondement historique et social de l’AES et la désignation des points focaux régionaux, provinciaux et départementaux de la CN-CES pour plus d’appropriation de ses idéaux au sein des populations. A l’issue de la rencontre, le président de la CN-CES a traduit sa reconnaissance à l’endroit des populations et des autorités administratives pour leur mobilisation. « Aujourd’hui, nous avons eu une proximité avec l’AES et nos esprits sont maintenant disposés à recevoir les discours pour une véritable souveraineté des trois pays de l’AES », a rassuré le gouverneur Ouédraogo. Pour lui, si les Burkinabè veulent une certaine authenticité en harmonie avec leurs valeurs culturelles, ils doivent se mobiliser et s’organiser pour suivre les mots d’ordre de l’AES.

Emil Abdoul

Razak SEGDA