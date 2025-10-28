Depuis le 17 octobre dernier, il est formellement interdit de fumer dans les lieux publics et les transports au Burkina Faso. Si cette mesure permet de protéger la population en l’occurrence les fumeurs passifs, l’impression qui se dégage de manière générale, est qu’elle semble bénéfique pour les fumeurs actifs. Certains d’entre eux, par crainte de représailles, préfèrent s’abstenir de fumer, une fois qu’ils se retrouvent dans un lieu public, réduisant du même coup, leur consommation du tabac. Une option prise malgré eux, mais bienfaisante pour leur santé.

SEDGO Adama