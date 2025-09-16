Conseil africain franco-arabe pour les grades : les titres et nominations déclarés nuls et sans effet

Par
JK. Sidwaya
-

Par un communiqué que Kantigui a consulté, le ministère de l’Enseignement supérieur a alerté sur les « activités illégales » du Conseil africain franco-arabe pour les grades (CAFAG). « Cette association sans autorisation d’exercer, ursupe la mission des Institutions d’enseignement supérieur et de recherche et celle du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES) pour décerner des titres et/ou des grades académiques à des personnes en violation flagrante des dispositions réglementaires en la matière au Burkina Faso », lit-on dans le communiqué. Poursuivant, la (…)

