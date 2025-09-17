Coopération pénale internationale: les ministres de la Justice de l’AES proposent le réexamen aux chefs d’Etat

La deuxième réunion des Ministres chargés de la Justice et des Droits de l’Homme de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) a pris fin, dans la soirée du lundi 15 septembre 2025, avec l’adoption d’un communiqué final dans lequel ils ont proposé aux chefs d’Etat de l’AES le réexamen de la coopération pénale internationale.

En effet, donnant suite aux propositions de la réunion de Bamako des 29 et 30 mai 2025, la rencontre de Niamey a été consacrée au suivi et à la mise en œuvre des recommandations qui en étaient issues. Après avoir apprécié la mise en œuvre des recommandations de Bamako, les ministres chargés de la Justice des pays membres de l’AES ont proposé aux chefs d’Etat une feuille de route de mise en œuvre de la stratégie adoptée.

Parmi les propositions faites, figure la nécessité d’accélérer l’opérationnalisation et la coordination des comités nationaux de suivi et de mise en œuvre des recommandations de Bamako, mais aussi et surtout de réexaminer la coopération pénale internationale entre les Etats de l’AES et d’autres Etats ou juridictions et organismes régionaux et internationaux.

Ils leur ont également recommandé d’accélérer la mise en place des instances juridictionnelles annoncées dans le communiqué final de la réunion de Bamako par l’élaboration des projets de textes relatifs à la création, à l’organisation et aux fonctionnement dédites instances, mais également d’accélérer le renforcement de la coopération juridique, judiciaire et pénitentiaire par l’examen et la signature des projets de conventions d’entraide judiciaire (projets de conventions d’entraide judiciaire en matière pénale, en matière civile, commerciale et sociale, en matière d’extradition et en matière de transfèrement de personnes condamnées).

Les ministres chargés de la Justice et des Droits de l’Homme de l’AES ont, en outre, proposé la création d’un cadre de consultation entre eux et qui devait permettre d’harmoniser leurs points de vue sur des questions d’intérêt majeur et pour apprécier l’état de mise en œuvre des recommandations issues des différentes rencontres ministérielles.

Agence nigerienne de presse