Coopération Burkina-Arabie saoudite: 3 836 élèves bénéficient de services éducatifs et sociaux

Le Royaume d’Arabie saoudite a lancé un programme dénommé « Projet de soutien à l’éducation de base », lundi 29 septembre 2025, à Ouagadougou.

Le Royaume d’Arabie saoudite, dans la cadre de la coopération avec le Burkina Faso a initié un programme dénommé « projet de soutien à l’éducation de base ». Le lancement du projet est intervenu, lundi 29 septembre 2025, dans la capitale burkinabè. L’ambassadeur du Royaume d’Arabie saoudite au Burkina Faso, Fahad Bin Abdulrahman Aldosari, a expliqué que le programme intervient après la conférence des donateurs pour les Etats du Sahel et du Tchad qui a eu lieu à Djeddah en 2024.

Il est financé par le Centre d’aide humanitaire et de secours du Roi Salman, a-t-il poursuivi, dans le cadre de l’initiative du Royaume d’Arabie saoudite visant à améliorer les conditions éducatives et de vie des enfants et des familles les plus vulnérables dans les pays du Sahel.

Selon le président de l’ONG Association pour la bienveillance humanitaire, Almoubareck Ag Mohamed, partenaire exécutant du programme, le coût total du projet s’élève à plus d’1, 159 million de dollar américain.

Il vise à assurer le fonctionnement de six écoles publiques à Ouagadougou, à Koubri et à Saponé pendant une année scolaire entière en fournissant des services éducatifs et sociaux intégrés à 3 836 enfants, a-t-il précisé.

De son avis, la sélection des écoles et des bénéficiaires a été effectuée en coordination avec les autorités locales compétentes afin de garantir un impact réel et durable. Il a indiqué que le programme prend en compte le paiement des frais d’inscription et de scolarité des bénéficiaires ainsi que leurs repas scolaires quotidiens.

Le président de l’Association a aussi fait savoir que les élèves bénéficieront de cartables scolaires complets contenant les fournitures et matériels pédagogiques essentiels.

Des uniformes scolaires seront remis à chaque enfant bénéficiaire », a-t-il soutenu.

Le président de l’ONG a, en outre, soutenu que le projet intègre un volet d’autonomisation économique en faveur des familles pauvres afin d’améliorer leurs sources de revenus.

A ce propos, il a noté la distribution de 152 machines à coudre à des femmes en situation de précarité, accompagnée d’une formation en couture ainsi que la distribution de 609 moutons à 203 familles vulnérables, en raison de trois moutons par famille. Le directeur

de cabinet du ministre de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et

de la Promotion des langues nationales, Valentin Bouda, a salué l’initiative de l’ambassade d’Arabie saoudite au Burkina Faso.

Pour lui, elle vient en accompagnement aux efforts que le gouvernement déploie quotidiennement afin de soutenir les familles vulnérables dans un contexte d’insécurité surtout à l’orée de cette rentrée académique 2025-2026.

« Nous sommes aux cotés de l’ambassade pour que véritablement ces actions qui ont été décidées pour les enfants et les familles leur soient bénéfiques »,

a-t-il soutenu.

Abdoulay BALBONE

Bénédicte KAM

(Stagiaire)