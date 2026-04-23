Coopération Burkina-Canada: l’ambassadeur Nandy Somé présente ses lettres de créance à la gouverneure générale

Le jeudi 16 avril dernier, l’ambassadeur du Burkina Faso auprès du Canada Nandy Somé, a présenté ses lettres de créance à Mary May Simon, gouverneure générale et commandante en chef du Canada.

La cérémonie solennelle organisée à la résidence officielle de la gouverneure générale du Canada a été marquée par les honneurs protocolaires, la remise officielle des lettres de créance et des échanges avec la gouverneure générale et les diplomates conviés pour l’occasion. Au cours de son entretien, Nandy Somé a transmis à la gouverneure générale du Canada, les salutations fraternelles du capitaine Ibrahim Traoré ainsi que celles du peuple burkinabè à l’endroit du peuple canadien. Par ailleurs, elle a réaffirmé l’attachement du Burkina Faso aux relations diplomatiques établies entre les deux pays depuis 1962, et la volonté marquée du chef de l’Etat de les voir renforcer dans les domaines prioritaires mutuellement bénéfiques.

De son côté, madame la gouverneure générale a exprimé son souhait de voir les relations bilatérales entre son pays et le Burkina Faso s’intensifier, et a traduit la disponibilité de son pays à œuvrer pour leur renforcement. Cette présentation des lettres de créance ouvre une nouvelle étape dans les relations diplomatiques entre les deux pays, offrant des perspectives prometteuses pour un partenariat durable et équilibré. Il est à noter que cette cérémonie a été précédée par la remise des Copies figurées des lettres de créance à Mebastien Carriere, chef du protocole du Canada, le mercredi 18 mars 2026. Pour rappel, Nandy Somé a été nommée, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso au Canada en Conseil des ministres en sa séance du 22 janvier 2026.

DCRP/MAE