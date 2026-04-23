Mois du patrimoine culturel: Faso tourisme lance ses activités à travers une excursion touristique

L’Agence nationale de promotion du tourisme « Faso tourisme » a lancé une série d’excursions touristiques au profit des établissements d’enseignements public et privé de la ville de Ouagadougou, mercredi 22 avril 2026, à Ouagadougou.

La IVe édition du mois du patrimoine culturel se tient du 18 avril au 18 mai 2026 au Burkina Faso. Afin de jouer sa partition dans la promotion culturelle, l’Agence nationale de promotion du tourisme, Faso tourisme, a organisé une série d’excursions touristiques au profit des établissements d’enseignements public et privé de la ville de Ouagadougou. Les élèves du complexe scolaire « la Fondation » ont été les premiers à profiter de cette opération, mercredi 22 avril 2023 à Ouagadougou. Plus de 300 enfants ont pu visiter le site touristique de Laongo et le mémorial Thomas -Sankara.

Sur le visage de chaque élève de la maternel au CM2, se lisait une envie de découvrir afin de pouvoir raconter aux autres. Cahiers et styllos à la main, les visiteurs, concentrés sur les explications des guides, prenaient des notes pour se remémorer cette journée. Le directeur général de Faso tourisme, Sulaîman Kagoné, a révélé que cette visite entre dans le cadre du lancement des excursions touristiques à l’occasion de la IVe édition du mois du patrimoine culturel. « C’est à travers de telles visites touristiques que nous allons renforcer la connaissance, l’amour et le patriotisme que nous portons à notre Nation », a-t-il dit.

Il a noté que durant le mois du patrimoine culturel, un programme de visite touristique est prévu au profit de quelques établissements d’enseignement public et privé de Ouagadougou. En plus de cela, il a confié que les arrondissements de la ville de Ouagadougou sont aussi concernés par cette visite. Il a précisé que « Sur toute l’étendue du territoire national, il y aura des initiatives allant dans le sens de mobiliser les Burkinabè à aller visiter les sites touristiques », a-t-il annoncé. Sulaîman Kagoné a remercié les premiers responsables du complexe scolaire « la Fondation » pour avoir adhéré à la promotion du tourisme. « Nous invitons les populations à aller à la découverte de notre patrimoine culturel, matériel et immatériel », a-t-il lancé. L’élève en classe de CM2 au complexe scolaire « la Fondation », Sakina Karima Baguian s’est réjouie d’avoir découvert tant d’histoires sur le site des granites de Laongo et au mémorial Thomas -Sankara.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE

(Collaborateur)