Voiries et assainissements à Bobo-Dioulasso: le ministre Mikaïlou Sidibé constate l’état d’avancement des travaux

Le ministre de la construction de la patrie, Mikaïlou Sidibé a visité les chantiers de voiries et d’aménagement d’ouvrages d’assainissement d’eau pluviale dans la ville de Bobo-Dioulasso, le mercredi 22 avril 2026. L’objectif était de s’imprégner de l’état d’avancement desdits travaux.

A quelques jours de l’ouverture de la 22e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC), la ville de Bobo-Dioulasso s’active pour offrir un visage à la hauteur de l’événement. Dans ce contexte, le ministre de la Construction de la Patrie, Mikaïlou Sidibé, a effectué une tournée de terrain pour évaluer l’état d’avancement des chantiers engagés, notamment en matière de voirie urbaine et d’assainissement. Cette sortie, qui fait suite à une précédente visite en janvier dernier, avait pour objectif principal de vérifier l’atteinte des objectifs intermédiaires fixés aux différents acteurs. D’entrée, le ministre s’est voulu rassurant. Globalement, les travaux connaissent une évolution jugée satisfaisante, selon le ministre. « Les objectifs intermédiaires que nous nous sommes fixés pour garantir la fluidité du trafic pendant la SNC sont atteints », a-t-il affirmé au terme des visites.

Concernant les voiries, la délégation ministérielle a entamé sa tournée par la voie d’accès à Lèguema, un axe jugé prioritaire dans le dispositif de mobilité urbaine. Sur ce tronçon, deux sections étaient concernées. La première, longue de cinq kilomètres, n’était pas initialement incluse dans le programme de bitumage. L’objectif fixé consistait à la rendre praticable avant la SNC. A ce niveau, les travaux ont permis d’atteindre la couche de forme, rendant désormais la voie carrossable, aux dires des ministre. Quant à la seconde section, elle concernait le bitumage proprement dit de la voie d’accès. Ici aussi, les résultats sont encourageants. « Le revêtement a dépassé le niveau du stade en construction, et seuls les travaux de finition restent à achever sur le dernier kilomètre. L’état d’avancement est satisfaisant », a constaté le ministre. La visite s’est poursuivie sur la voie d’accès au Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Dafra. En janvier, ce chantier accusait un retard important. Mais depuis, une nette progression a été enregistrée. « Les acteurs ont mis la main à la pâte », a salué Mikaïlou Sidibé. Il a souligné les efforts conjoints de l’entreprise en charge des travaux, de la mission de contrôle et de l’administration.

Le revêtement en cours sur plusieurs axes routiers

A ce jour, le revêtement est en cours et une partie de la route est déjà praticable. Le raccordement à la Route nationale n°1 (RN1) est presque achevé, avec seulement une cinquantaine de mètres restants. Là encore, les travaux de finition sont en passe d’être bouclés, permettant d’envisager une mise en service effective dans les délais impartis. Autre point de passage : la voie d’accès au port sec. Sur ce site, le ‘’corps’’ de la chaussée est pratiquement achevé et une partie du revêtement est déjà en place. A en croire le chef du département de la construction de la patrie, les équipes s’attellent actuellement à finaliser un giratoire et à assurer le raccordement au PK0. « Nous allons maintenir la pression pour que les travaux soient totalement achevés dans les meilleurs délais », a indiqué le ministre, évoquant également une prochaine réception suivie de l’inauguration des infrastructures.

En amont des travaux routiers, le ministre et sa délégation ont également inspecté les ouvrages d’assainissement réalisés dans le cadre du projet de mobilité et de développement des villes secondaires. Ici, les résultats sont encore plus avancés. Au niveau de la zone du guichet unique, jouxtant le siège de la SNC, les travaux ont permis de libérer entièrement l’espace. Le collecteur est achevé, tout comme les aménagements intérieurs. L’éclairage public devrait être opérationnel dans un délai de deux à trois jours. Un dalot de traversée a également été réalisé, permettant de dégager totalement le boulevard. Dans les quartiers de Sarfalao, Colma et Bolibana, les chantiers se poursuivent activement. Le taux d’avancement global des travaux d’assainissement est estimé à 75 %, avec un objectif de finalisation fixé au mois de juin. « Cela nous rassure quant au respect des délais », a confié le ministre.

Noufou NEBIE

Amadou OUEDRAOGO

(Stagiaire)