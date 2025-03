Coopération Burkina Faso/Qatar: des échanges fructueux avec des membres du gouvernement qatari

Le séjour du ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur au Qatar, s’est poursuivi, le 25 mars par des audiences, respectivement avec le ministre de la Dotation et des Affaires islamiques, monsieur Ghanem Bin Shaheen Bin Ghanem Al-Ghanim, le ministre de la Municipalité monsieur Abdullah Bin Hamad Bin Abdullah Al-Attiya et le ministre du Développement social et de la Famille madame Buthaina bint Ali Al Jabr Al-Nuaimi.

Avec le ministre de la Dotation et des Affaires islamiques, le chef de la diplomatie burkinabè a présenté le contexte sécuritaire au Burkina Faso et son impact sur la vie des populations, notamment celles déplacées internes dont la prise en charge constitue un autre poids sur l’Etat.

Cette prise en charge nécessite des efforts supplémentaires, d’où le souhait du Burkina Faso de renforcer sa collaboration avec des pays amis comme le Qatar, en vue d’un accompagnement en plus de ce que font l’Etat et des structures comme la Communauté musulmane. « Notre souhait c’est d’avoir un soutien qui va alléger le poids sur l’Etat, de la part des pays amis qui sont restés avec nous dans les moments difficiles et le Qatar en fait partie », a indiqué SEM Karamoko Jean Marie Traoré.

Le ministre de la Dotation et des Affaires islamiques a exprimé sa compassion à l’endroit du peuple burkinabè, et a dit son engagement personnel à œuvrer pour un soutien au pays des Hommes intègres.

Pour cela, il entend dépêcher une mission au Burkina Faso dans un proche avenir, pour toucher du doigt les réalités sur le terrain, et évaluer les besoins d’accompagnement, et en-suite mettre en œuvre de projets communautaires durables de concert avec la partie burkinabè.

Par la suite, le ministre chargé des Affaires étrangères du Burkina Faso, s’est entretenu avec le ministre de la Municipalité du Qatar monsieur Abdullah Bin Hamad Bin Abdullah

Al-Attiya. Les échanges entre les deux hommes ont essentiellement porté sur

le renforcement de la coopération dans les domaines de la sécurité alimentaire et du développement urbain.

Le Burkina Faso qui dispose d’un grand potentiel dans le domaine agricole, voudrait obtenir un appui du Qatar en vue d’atteindre la sécurité alimentaire à travers trois dimensions que sont la disponibilité, l’accessibilité et l’utilisation.

Par ailleurs, le modèle du Qatar dans le domaine de la municipalité intéresse le Burkina Faso, en termes de plans d’urbanisation, de distribution de l’eau et de l’énergie, et en matière d’assainissement et de gestion des déchets dans les grandes villes.

La résilience du peuple burkinabè

Le ministre qatari de la Municipalité a dit sa disponibilité à sceller un partenariat entre son département et celui en charge des municipalités du Burkina Faso pour un partage d’expériences. Et pour lancer cette coopération décentralisée entre le Burkina Faso et le Qatar, les ministres Traoré et Al-Attiya ont marqué leur accord pour l’élaboration et la signature d’instruments juridiques, notamment des mémorandums d’entente qui vont définir les axes de cette coopération.

La mise en place d’un cadre juridique de coopération, c’est ce qui ressort également de l’audience entre le ministre des Affaires étrangères burkinabè, et le ministre du Dévelop-pement social et de la Famille du Qatar madame Buthaina bint Ali Al Jabr Al-Nuaimi. Lors des échanges, SEM Karamoko Jean Marie Traoré lui a présenté l’impact de la crise sécuritaire sur la cellule familiale au Burkina Faso. Sensible à la situation, la ministre qatarie a manifesté son intérêt de nouer un partenariat entre son département et celui en charge de l’action humanitaire du Burkina Faso.

Lors de toutes ces audiences, SEM Karamoko Jean Marie Traoré a renouvelé la gratitude du Burkina Faso à l’Etat du Qatar, pour ses actions de solidarité dans plusieurs secteurs dont l’humanitaire, la santé et l’éducation.

Il a formulé le vœu que le mois béni de jeûne Ramadan qui tire à sa fin, soit fructueux pour ce pays ami et que cela concourt au renforcement de ses liens avec le Burkina Faso. Les ministres qataris ont tous salué la résilience du peuple burkinabè face à l’adversité terroriste, et sa résistance face aux pressions liées aux bouleversements dans la géopolitique internationale.

DCRP/MAECR-BE