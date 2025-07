Coopération Burkina Faso-République du Congo : Les autorités congolaises saluent « l’engagement, le dynamisme et la combativité du président du Faso »

Le Président du Faso, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience, ce mardi 29 juillet 2025, le Premier ministre de la République du Congo, Anatole Collinet Makosso, porteur d’un message du Président Dénis Sassou-N’guesso à son homologue burkinabè.

« Le président apprécie forte-ment l’engage- ment, le dynamisme et la combattivité du président du Faso », soutient Anatole Collinet Makosso à l’issue de l’audience. Selon le chef du gouvernement congolais, « Dénis Sassou-N’guesso nous a demandé de transmettre aux autorités burkinabè ce message de soutien, de réconfort et rassurer les autorités burkinabè de sa volonté à accompagner le processus ». L’émissaire congolais a traduit au président du Faso, toute la fierté et l’admiration des autorités congolaises pour les efforts déployés « dans le cadre des réformes qui sont en train d’être engagées dans les domaines de l’agriculture, de l’économie, du social et surtout des infrastructures ». Les échanges au cours de cette audience ont aussi porté sur la demande de la République du Congo au président du Faso de soutenir sa candidature, portée par Edouard Firmin Makoto, au poste de directeur général de l’UNESCO. « Nous sommes heureux d’avoir bénéficié de l’oreille attentive de Son Excellence monsieur le président du Faso », affirme le chef du gouvernement congolais.

Direction de la communication de la Présidence du Faso