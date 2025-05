Diplomatie: l’axe Burkina Faso-Türkiye se renforce:

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a accordé, le mercredi 14 mai 2025 à Ouagadougou, une audience au vice-ministre des Affaires étrangères de la République de Türkiye, Dr Burhanettin Duran. Le renforcement de la coopération bilatérale a été le point central des échanges entre les deux personnalités.

Le chef du gouvernement a salué le dynamisme de la coopération entre les deux pays et a réitéré à son hôte sa disponibilité à œuvrer au renforcement des liens d’amitié qui s’enracinent résolument à travers la diversification des secteurs d’intérêts. En effet, outre le partenariat stratégique sur le plan de la sécurité, des entreprises turques manifestent de plus en plus un intérêt croissant pour le secteur économique du Burkina Faso. « Lors de cette rencontre, nous nous sommes mis d’accord sur la nécessité de développer davantage la relation stratégique entre le Burkina Faso et la République de Türkiye.

Notre coopération stratégique ne doit pas seulement se limiter au domaine de l’industrie de la défense. Elle doit aussi se développer dans d’autres domaines comme l’agriculture, la culture, l’industrialisation et l’éducation », a soutenu le vice-ministre turc des Affaires étrangères, Dr Burhanettin Duran, à l’issue de cette audience. Dans cette dynamique, Dr Burhanettin Duran a annoncé la tenue, à Istanbul en octobre prochain,d’un forum sur le commerce ; forum auquel le ministère du Commerce burkinabè est invité.

DCRP/Primature