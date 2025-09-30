Education: le SNESS se penche sur les défis du moment

Le Syndicat national des enseignants du secondaire et du supérieur (SNESS) a tenu, les 26 et 27 Septembre, à Ouagadougou, son 26e congrès ordinaire sur le thème « le SNESS dans un contexte de mutation du système éducatif : défis et perspectives ».

A cause de la crise sécuritaire que vit le Burkina Faso depuis 2015, le secteur de l’éducation a connu d’énormes mutations afin de s’adapter au contexte. Il s’agit de la mise en place surtout d’un système éducatif plus cohérent, fonctionnel et adapté aux besoins du pays. Comment le réussir ? Le Syndicat national des enseignants du secondaire et du supérieur (SNESS) propose des solutions.

Ainsi, les 26 et 27 Septembre 2025, à Ouagadougou, au cours du 26e congrès ordinaire, les membres ont réfléchi sur le thème : « le SNESS dans un contexte de mutation du système éducatif : défis et perspectives ».

Selon le secrétaire général du SNESS, Souleymane Compaoré, c’est un moment pour eux de dresser le bilan et dessiner des perspectives meilleures.

« C’est donc un cadre d’échanges et de partages mutuels », a-t-il renchéri. Et de poursuivre que le choix du thème se justifie au regard de la dynamique actuelle du système éducatif burkinabè et des personnels qui l’animent. En effet, « les reformes enclenchées visent à former des citoyens responsables, créatifs et productifs, capables de contribuer au développement socioéconomique et culturel du Burkina Faso.

C’est pourquoi nous interpellons les autorités à avoir dans le viseur, l’amélioration des conditions de vie et de travail du personnel de l’éducation », a-t-il souligné. Pour lui, les échanges issus de ce congrès ont permis de dégager des pistes à même d’orienter le syndicat dans ses actions en lien avec les mutations, surtout améliorer les conditions de vie et de travail du personnel.

De l’avis du représentant du ministre de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, Yaya Bonkoungou, le rôle du syndicat est important car, il est un partenaire de l’Etat, une force de soutien et de proposition de solutions pour une école de qualité.

« Certes, notre pays traverse une période de transformation dictée par les défis sécuritaires mais je reste convaincu que les recommandations contribueront à l’amélioration du secteur », a-t-il indiqué. A ce congrès ordinaire, des organisations syndicales sœurs comme la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l’éducation et de la recherche (F-SYNTER) et la Coalition nationale pour l’éducation pour tous (CN-EPT) étaient présentes pour soutenir le SNESS.

Fleur BIRBA