Elargissement de la RN4 : des acteurs de la route et du transport visitent le chantier

Le Comité burkinabè de la route et du transport routier a organisé une visite guidée du chantier d’élargissement et de modernisation de la Route nationale 4 (route de Fada), samedi 10 mai 2025 à Ouagadougou.

Le Comité burkinabè de la route et du transport (CBRTR) veut s’enquérir de l’avance- ment des travaux du projet d’élargissement et de modernisation de la Route nationale 4 (RN4). A cet effet, dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités, les membres de l’association, composés d’acteurs privés et publics ont effectué une sortie sur les lieux, samedi 10 mai 2025. Cette visite guidée a connu la participation des étudiants de l’Ecole nationale des tra- vaux publics, de l’Ecole supérieure des travaux publics de Ouagadougou, de l’Ecole d’architecture et du génie civile de Ouagadougou…

Au titre des chantiers, un dalot en cours de réalisation, jouxtant la station « Oryx » dans la commune de Saaba a été le premier site de la visite. Les étudiants et acteurs du CBRTR ont été édifiés aux techniques utilisées pour aménager ce ponceau. Outre cet ouvrage, la délégation s’est rendue au carrefour de la voie de contournement où un échangeur avec un passage supérieur long de 100 mètres est en cours d’aménagement.

Le pont de Massili, long de 52 mètres en cours de réalisation en béton armé a été la dernière étape de la visite. A l’issue de la tournée, le président du CBRTR, Ali Traoré, a rappelé que cette sortie s’inscrit dans le programme d’activités de l’association au titre de l’année 2025. De son avis, elle vise à faciliter les échanges entre les différents acteurs de la route, améliorer la collaboration entre les constructeurs, les exploitants et les usagers de la route. De la part des étudiants, la sortie a été riche en termes d’expérience et d’apprentissage.

Oumarou RABO