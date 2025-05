Trafic de drogues :112 kilogrammes de chanvre indien saisis à Bama

La brigade territoriale de gendarmerie de Bama, région des Hauts-Bassins, a operé une saisie de drogue. Il s’agit notamment du chanvre indien d’une valeur estimée à 8 millions de francs CFA.

Moins de deux mois après une première saisie d’environ 200 kg de stupéfiants estimés à plus de14.000.000 de francs CFA, la brigade territoriale de gendarmerie de Bama renouvelle son coup de filet avec à la main du chanvre indien saisi lors d’une opération menée les 4 et 9 mai 2025. Une intervention réalisée avec professionnalisme et ayant permis de mettre aux arrêts quatre présumés auteurs qui sont désormais à la disposition du procureur du Faso près le Tribunal de Grande instance de Bobo-Dioulasso. Cette énième saisie porte sur 112 kilogrammes de chanvre indien d’une valeur estimée à 8 000 000 de francs CFA.

La Gendarmerie Nationale réitère ses sincères remerciements à la population pour son intelligente collaboration dans la lutte contre le trafic et la consommation des stupéfiants et drogues à hauts risques. Elle l’encourage à toujours dénoncer tout comportement suspect en composant les numéros verts suivants : le 16 pour la Gendarmerie nationale, le 17 pour Police nationale, e 1010 pour le centre national de veille et d’alerte.

Sidwaya.info

Source : Gendarmerie nationale