Engagement patriotique: l’ALT magnifie le drapeau national

L’Assemblée législative de Transition (ALT) a procédé à la traditionnelle cérémonie de montée des couleurs, le lundi 6 janvier 2025, en présence du son Président, Ousmane Bougouma.

L’institution parlementaire a encore sacrifié à sa tradition de montée solennelle de couleurs. Le lundi 6 janvier 2025, les députés de l’Assemblée législative de Transition (ALT) se sont tous mobi-lisés à 7h30 minutes pour entonner l’hymne national pendant que le drapeau coulissait vers le sommet de son support. Pour le Président de l’ALT, Ousmane Bougouma, il s’agit d’un acte d’engagement patriotique que de procéder à chaque premier lundi du mois à une montée solennelle des couleurs nationales.

Il a félicité et encouragé les députés de l’ALT ainsi que l’ensemble du personnel parlementaire pour « l’énorme travail abattu au cours de l’année 2024 ». Et, pour l’année débutante, M. Bougouma a souhaité une bonne collaboration entre le personnel, une meilleure santé des agents et un plein épanouissement dans le travail bien fait. A la Nation, ce sont des vœux de paix et de sécurité retrouvée dans la cohésion et la concorde que le premier responsable du Parlement burkinabè a formulés.

L’occasion faisant le larron, le président de l’ALT a saisi l’occasion de ce rassemblement pour rendre hommage aux travailleurs de l’ALT qui sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite en 2024 et ceux dont le sacrifice et l’abnégation au travail ont été reconnus par la Nation, à travers les décorations annuelles du 11-Décembre.

Les deux groupes ont reçu les chaleureuses félicitations du président de l’ALT. En effet, aux 8 agents décorés lors de la fête de l’indépendance, le président de l’ALT leur a rappelé que les médailles à eux décernées sont le fruit de leur engagement à servir convenablement la nation. Ainsi, cet engagement et cette détermination, a-t-il rappelé, doit être de mise dans les années à venir tant les missions sont de plus en plus complexe et denses.

En ce qui concerne les 9 personnes admises à la retraite en 2024, Ousmane Bougouma leur a rassuré que l’institution reste disponible à les accompagner dans leur nouvelle vie. Selon lui, il s’agit d’ailleurs d’une nouvelle carrière qui s’ouvre pour elles et elles doivent prouver le même dynamisme que lorsqu’elles étaient « sous le drapeau ».

En guise de reconnaissance pour le travail fait, des attestations ont été décernées à ces nouveaux retraités. Pour Alain Somé, administrateur parlementaire à

la retraite mais précédemment directeur des ressources humaines de l’Assemblée, après 38 ans de service, c’est avec plaisir qu’il quitte l’administration pour se consacrer à autre chose. Il a exprimé sa reconnaissance à l’ALT et à son premier responsable qui a bien voulu décerner des attestions de reconnaissances aux retraités.

Wanlé Gérard COULIBALY