Etats généraux des transports: cap sur une refondation durable du secteur

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a présidé, ce lundi 1ᵉʳ décembre 2025, à Ouagadougou, la cérémonie d’ouverture des États généraux des transports terrestres et maritimes, placés sous le thème : « Transports terrestres et maritimes et résilience dans un contexte de crise sécuritaire au Burkina Faso : états des lieux et perspectives ». Ces assises visent à dresser un état des lieux du secteur des transports et à définir des perspectives de développement adaptées au contexte sécuritaire actuel.

‎

‎Durant 72 heures (du 1ᵉʳ au 3 décembre), les travaux de ces états généraux porteront notamment sur la fiscalité en matière de transport, le mécanisme de fixation des tarifs du transport, la modernisation et la digitalisation des services.

‎

‎Dans son allocution d’ouverture, le Chef du Gouvernement a salué l’engagement des acteurs du transport qui sont restés debout, et dont le courage, souvent au péril de leur vie, a permis à la Nation de continuer à se mouvoir, de commercer, de vivre.

‎

‎Comme diagnostic, il a relevé que le système des transports a atteint aujourd’hui ses limites : un parc automobile vieillissant, des infrastructures parfois inadaptées, une professionnalisation à renforcer, une insécurité routière qui endeuille trop de familles, et des coûts de transport encore trop élevés.

‎

‎Dans la dynamique de faire du Burkina Faso un pays véritablement connecté, grâce à une stratégie de mobilité durable et souveraine, le Gouvernement a franchi un jalon historique en concrétisant l’acquisition de plus de 500 bus modernes destinés au transport de masse, une initiative décisive dans la modernisation du secteur. Cette acquisition s’inscrit dans l’Initiative présidentielle pour une éducation de qualité et dans une stratégie plus large de promotion d’un transport de masse efficace, durable et respectueux de l’environnement, a-t-il déclaré.

‎

‎Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a également rappelé d’autres actions du Gouvernement, matérialisées par un accompagnement des opérateurs de transports de marchandises à travers le renouvellement d’une centaine de véhicules. Une nouvelle opération pour plus d’une centaine d’autres véhicules est en cours. Le renforcement du transport ferroviaire est aussi en perspective.

‎

‎Dans la même dynamique, une étude est également lancée pour définir les modalités de renouvellement du parc de taxis ainsi que la mise en place imminente du système de gestion automatisé des titres de transport, qui viendra faciliter la production des titres de transport, réduire les délais et sécuriser les différents documents de transport.

‎

‎Le Premier ministre a par ailleurs invité tous les acteurs publics, privés, syndicaux, académiques et communautaires à mettre de côté les intérêts personnels et à saisir ce moment de vérité collective pour réinventer ensemble notre système des transports, avec ambition et courage.

‎

‎Ces états généraux s’inscrivent dans une vision gouvernementale visant à transformer le secteur des transports en un levier de développement économique et social. Les conclusions de cette rencontre devraient jeter les bases d’une politique de transport moderne, sécurisée, inclusive et compétitive, au service de notre développement, de notre résilience et de notre intégration régionale.

‎

‎𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞