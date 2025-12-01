Montée des couleurs à l’hôtel administratif : une mobilisation du personnel en soutien à la campagne Dèmè SIRA

La traditionnelle montée des couleurs à l’hôtel administratif du Kadiogo a rassemblé ce 1er décembre 2025? l’ensemble du personnel autour d’un moment intense de communion, de patriotisme, et d’engagement citoyen. C’était en présence des Ministres en charge de la Communication (Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO); de l’Action Humanitaire (Commandant Passowendé Pélagie KABRÉ); de la Transition Digitale (Dr Aminata ZERBO/SABANÉ) et des Sports (Roland SOMDA).

Décembre : mois bilan de l’année

Dans son intervention, le Ministre Porte-parole du Gouvernement a rappelé que le mois de décembre est un mois d’évaluation après une année 2025 riche en réformes structurantes sous le leadership du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ. Il a exhorté tout le personnel à maintenir la rigueur, à rester assidus pour continuer d’offrir des services de qualité aux usagers de l’administration publique. A l’orée de la célébration de l’indépendance le 11 décembre et de la Coupe d’Afrique des Nations (21 décembre 2025 au 18 janvier 2026), le Ministre a souhaité une excellente commémoration sous le sceau de la quête de la souveraineté totale du Burkina Faso et a invité le personnel à faire bloc derrière les Étalons pour les pousser à la victoire lors de cette fête du football africain.

Dèmè Sira : une initiative de valorisation de la solidarité nationale mise en lumière

La ministre de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale a rappelé l’initiative de la campagne nationale <<Dèmè Sira>> lancé le 14 novembre dernier dans le cadre du mois de la solidarité. Elle a en effet mis en exergue l’importance des valeurs endogènes de solidarité, autrefois garantes de l’équilibre social : « Nos sociétés avaient leurs mécanismes pour soutenir l’orphelin, la veuve, la personne âgée ou handicapée. Nous devons raviver cet héritage moral. »

Un moment fort : la collecte de fonds pour la solidarité nationale

La contribution volontaire du personnel a permis de mobiliser la somme de 896 925 FCFA au profit du Fonds d’action sociale et de solidarité nationale, destiné à : soutenir les personnes en détresse, appuyer les services sociaux spécialisés, financer l’autonomisation des ménages vulnérables, renforcer les mécanismes nationaux de protection sociale

La ministre a souligné que contribuer à ce fonds revient à affirmer la souveraineté du pays, en réduisant la dépendance extérieure pour la prise en charge des Burkinabè vulnérables.