Excellence scolaire au Liptako: 75 acteurs et quatre écoles récompensés

La direction régionale de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Liptako et celle de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique ont organisé une journée d’excellence scolaire, mardi 2 septembre 2025, à Dori. 75 lauréats et quatre écoles ont été primés.

Pendant l’année scolaire 2024-2025, la région du Liptako (ancienne région du Sahel) a réalisé un taux de réussite de 88,58% au Certificat d’études primaires (CEP), 59,68% au Brevet d’études primaires, 45,78% au Brevet d’études du premier cycle (BEPC) et 67,40% au baccalauréat. Fort de ces « bons » taux engrangés, la direction régionale de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Liptako et celle de l’enseignement secondaire,

de la formation professionnelle et technique du Liptako ont organisé une journée d’excellence scolaire, le mardi 2 septembre 2025 à Dori.

L’objectif a été de reconnaitre le mérite des élèves et des encadreurs du Liptako qui se sont illustrés pendant l’année scolaire écoulée. Au total, 75 personnes et quatre écoles ont été récompensées. Il s’agit de six acteurs du non formelle, 30 acteurs du primaire dont 18 élèves et 12 enseignants, quatre écoles du primaire, 39 acteurs du post-primaire et du secondaire dont 35 élèves et quatre enseignants.

Avec l’accompagnement financier du Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), de la délégation spéciale régionale du Liptako et de la société minière IAMGOLD/Essakane S.A, 40 vélos, 12 motos, 10 ordinateurs portables, quatre imprimantes, quatre ordinateurs de bureaux, 10 tablettes et 42 kits scolaires ont été remis aux lauréats. Le directeur régional de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique du Liptako, Salifou Porgo, a exprimé toute sa satisfaction à l’égard des acteurs du monde éducatif.

A l’entendre, ils ont fait preuve de résilience, de don de soi et les résultats ont suivi. A l’endroit des différents partenaires de l’éducation intervenant dans la région ainsi que des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), il a exprimé sa reconnaissance pour leur soutien sans faille.

« Leur rôle et apport sont inestimables dans la continuité éducative et la résilience des acteurs de l’école dans la région. Ils ne se sont pas limités à la sécurisation des acteurs et des institutions scolaires, ils ont également facilité la mobilité des personnels dans toutes les provinces », a expliqué M. Porgo.

« Maintenir la flamme de l’éducation allumée »

S’adressant aux enseignants des quatre coins du Liptako, le secrétaire général de la région, Auguste Kinda, leur a fait savoir qu’ils sont les gardiens silencieux d’une promesse républicaine, celle d’une école pour tous et partout. « En dépit des risques, vous avez maintenu la flamme de l’éducation allumée. C’est grâce à vous que nos enfants continuent de rêver et de croire en leur avenir. Vous êtes les architectes du développement, les héros du quotidien », a-t-il traduit sa gratitude.

Aux lauréats, M. Kinda leur a dit que les prix reçus sont un point de départ. C’est pourquoi, il leur a demandé d’être fiers, mais de rester humbles, car, ils représentent l’avenir d’un peuple et l’espoir d’une nation. « L’éducation est notre arme la plus puissante contre l’extrémisme, la pauvreté et l’exclusion. Si, nous voulons une région forte, sûre et prospère, alors nous devons continuer à investir dans son capital humain, protéger ses écoles, valoriser ses enseignants et encourager ses élèves », a renchéri Auguste Kinda.

Pour sa part, le directeur chargé de la santé, de la sécurité et du développement durable de la société minière IAMGOLD/Essakane S.A, Franck Napon, a salué la résilience et la détermination des acteurs du monde éducatif du Liptako qui assurent la continuité éducative dans un contexte sécuritaire difficile. Selon lui, ils méritent plus que jamais d’être magnifiés, à travers l’organisation d’une journée d’excellence.

En plus, a insisté M. Napon, à travers également une franche collaboration de la part de la mine et un soutien constant à ces hommes et femmes qui ont choisi de former la relève. « Notre société minière en tant qu’entreprise citoyenne et socialement responsable, ne ménagera aucun effort pour accompagner l’Etat burkinabè pour une éducation de qualité partout au Faso », a-t-il conclu.

