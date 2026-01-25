Festival international de danse de Ouagadougou: le ministre Gilbert Ouédraogo visite « le Grin des arts vivants », site de la 14e édition

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a rendu visite à Irène Tassembédo, promotrice du Festival international de danse de Ouagadougou (FIDO).

La visite s’est déroulée à l’espace culturel « Le Grin des arts vivants », situé au quartier Ouidi, site qui sera inauguré en marge de l’ouverture de la 14ᵉ édition du Festival international de danse de Ouagadougou FIDO qui aura lieu, du 24 au 31 janvier 2026. A cette occasion, le ministre de la de la Culture a bénéficié d’une visite guidée de ce nouvel espace culturel qui est à la fois un lieu d’accueil et de spectacles. Le ministre Pingdwendé a également pris connaissance des dispositifs mis en place pour la tenue de la 14ᵉ édition du FIDO et a salué l’engagement de la promotrice et de son équipe en faveur de la promotion de la danse et des arts vivants.

Cette visite a été l’occasion pour le ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo de lancer un appel aux promoteurs de spectacles « à mutualiser les investissements et les énergies, afin d’offrir aux populations burkinabè des spectacles de qualité et éducatifs, susceptibles d’aider les élèves et les étudiants à compléter leur formation en salle de classe ». Il a, par ailleurs, souligné que le FIDO constitue un cadre d’expression par excellence, de diffusion et de valorisation de la danse sous ses différentes formes, favorisant ainsi le brassage culturel. La promotrice Irène Tassembédo s’est dit très honorée par la visite des premières autorités du ministère en charge de la culture.

Selon elle, cette marque d’attention constitue une source de motivation supplémentaire et l’encourage à améliorer davantage la qualité des actions menées. Le FIDO, cette année, offre des spectacles, des ateliers et des rencontres artistiques, accessibles aux professionnels du secteur et au grand public. Par cette visite, le MCCAT réaffirme son accompagnement aux initiatives culturelles et invite les populations à sortir massivement pour fréquenter ce nouvel espace culturel.

