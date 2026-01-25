Initiative présidentielle pour la santé: Plusieurs spécialités de l’hôpital Yalgado Ouédraogo équipées

Le Centre hospitalier universitaire (CHU) Yalgado Ouédraogo a été doté en matériel médical par l’Initiative présidentielle pour la santé. La remise symbolique a eu lieu, le vendredi 23 janvier 2026, à Ouagadougou.

Le plateau technique du Centre hospitalier universitaire (CHU) Yalgado Ouédraogo s’est vu renforcé grâce à l’Initiative présidentielle pour la santé (IPS). En effet, dans le cadre de cette initiative portée par le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, pour une souveraineté sanitaire, la structure a été dotée en matériel médical de pointe. La remise symbolique du matériel a été faite, le vendredi 23 janvier 2026. Plusieurs services tels que ceux de la chirurgie viscérale, la cardiologie, l’imagerie, l’odonto, la pulmonie, l’urgence pédiatrique et néonatale, l’anesthésie-réanimation, la kinésithérapie, l’endoscopie diagnostique et thérapeutique, ont reçu de nouveaux équipements.

Il s’agit entre autres, d’échographes, de couveuses, de tables d’opération, d’un fibrotouch, d’appareil de réanimation. La réalisation d’une centrale d’air et de vide médical pour la production et la distribution d’oxygène en continue fait aussi partie des nouveaux équipements. L’IPS a rénové entièrement les salles bénéficiaires de ces technologies. Ella a aussi favorisé la réouverture et l’équipement d’une salle d’opération en urgence chirurgie viscérale. Selon le coordonnateur national de l’IPS, Drissa Traoré, ces réalisations dont le montant total s’élèvent à 300 millions francs CFA viennent améliorer l’offre des soins et renforcer les plateaux techniques de ce grand centre du Burkina Faso tout en améliorant le cadre du travail du personnel.

« L’initiative est dans la réalisation de nouvelles infrastructures et l’équipement. Et sur instruction du chef de l’Etat, elle procède également à la réhabilitation et au rehaussement du niveau des plateaux déjà existants. D’autres centres en ont été bénéficiaires et la remise officielle sera dans les jours à venir », a-t-il dit. Toutefois, M. Traoré a souligné que ces dons n’ont pas été faits de façon anodine mais sur la base des besoins exprimés par les différents centres de santé afin d’améliorer l’offre de soin et le cadre de travail du personnel.

Les acquisitions saluées

Quant aux différents chefs des services bénéficiaires, ils ont salué ces acquisitions qui leur permettront de répondre efficacement aux besoins des patients. « La dotation du service en fibrotouch, appareil diagnostic des affections du foie, premier motif d’hospitalisation dans le service vient à point nommé. Il va contribuer à soulager les malades qui pourront désormais effectuer l’examen sur place à un cout réduit », s’est réjoui le chef du service endoscopie diagnostique et thérapeutique, Pr Roger Sombié. La responsable de l’imagerie médicale, Nina Astride Ouédraogo, s’est également réjouie d’avoir reçu un nouvel échographe à quatre sondes qui leur permettront de faire plusieurs explorations.

Pour sa part, le directeur général du CHU Yalgado-Ouédraogo, Ousmane Néré, a traduit toute sa reconnaissance aux autorités burkinabè qui ont œuvré à répondre aux besoins cruciaux de l’hôpital central en termes d’équipements médicaux. « Ce sont des équipements qui sont réellement bénéfiques au CHU Yalgado, d’autant plus que c’est l’expression même des besoins des prestataires, des utilisateurs qui ont été pris en compte par l’IPS », s’est-il exprimé. Pour lui, ces acquisitions vont motiver davantage les prestataires et aussi soulager la population qui n’aura plus besoin de se déplacer pour pouvoir bénéficier de certaines prestations.

« Toutes ses réalisations viennent améliorer les conditions de travail, celles de séjour de nos patients et permettent également la durabilité des équipements que nous avons reçus », a ajouté le directeur général.

Kadi RABO