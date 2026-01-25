Reconquête de l’intégrité territoriale: le général de division, Célestin Simporé, félicite la troupe dans le Goulmou, la Tapoa et la Sirba

Une délégation de la hiérarchie militaire, conduite par le ministre d’Etat, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général de division, Célestin Simporé, a effectué, vendredi 23 janvier 2026, une tournée dans les régions du Goulmou, de la Tapoa et de la Sirba. De Fada N’Gourma à Foutouri, en passant par Diapaga, Kantchari et Ougarou, la délégation a traduit la reconnaissance du gouvernement aux forces combattantes, activement engagées dans la reconquête de l’intégrité territoriale.

Dans un contexte marqué par l’intensification des opérations de reconquête du territoire national, le gouvernement burkinabè multiplie les missions de proximité auprès des unités engagées au front. En effet, après des sorties effectuées fin décembre 2025 pour témoigner la reconnaissance de la Nation aux forces combattantes, le ministre d’Etat, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général de division, Célestin Simporé, s’est rendu, à son tour, dans les régions du Goulmou, de la Tapoa et de la Sirba, vendredi 23 janvier 2026. Une mission « commando » qui l’a conduit à Ougarou, en passant par Fada N’Gourma, Diapaga, Kantchari et Foutouri.

Reçu à chaque étape par des soldats visiblement déterminés, dont les cris de guerre traduisent l’engagement, le ministre d’Etat était porteur d’un message de reconnaissance,

d’encouragement et de mobilisation. « Cette sortie avait pour objectif d’apporter le message de reconnaissance du camarade-Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à nos combattants de la liberté, aux défenseurs des faibles et aux protecteurs du peuple. Il s’agit de leur dire merci pour le travail abattu, pour les reconquêtes réalisées et les consolidations en cours », a-t-il déclaré.

Le ministre chargé de la Guerre a toutefois invité les troupes à maintenir le cap. « Nous avons engrangé de grandes victoires, mais la guerre n’est pas finie. Nous devons rester sereins, concentrés et encore plus déterminés à en finir », a-t-il insisté, relevant que le moral des hommes est « au beau fixe » et que leur détermination à aller « jusqu’au bout » est perceptible sur le terrain.

« Ce n’est pas une guerre asymétrique »

La tournée a également été l’occasion pour le commandement militaire d’échanger avec les notables, la veille citoyenne, et les agents de l’Etat en service dans ces localités à fort défi sécuritaire. Le ministre a salué « leur endurance, leur patience et leur sens de l’engagement patriotique », les exhortant à maintenir la confiance. Selon lui, la lutte en cours vise non seulement le retour de la paix, mais aussi l’ouverture de grands chantiers de développement dans la perspective d’« une liberté, une indépendance et une souveraineté totale » du Burkina Faso et de l’espace aésien.

« Le bout du tunnel n’est plus loin », a-t-il assuré, formulant des vœux de paix et de santé pour l’année 2026. Revenant sur la nouvelle dénomination de son département, « ministère de la Guerre et de la Défense patriotique », le général de division Simporé a expliqué qu’elle reflète la réalité du contexte sécuritaire national. Pour lui, le Burkina Faso fait face à des groupes « organisés et équipés », qui poursuivent des objectifs de conquête territoriale au profit de puissances impérialistes.

« Ce n’est pas une guerre asymétrique comme on a toujours voulu nous faire croire. A partir de ce constat, nous devons bander davantage les muscles et nous préparer à une guerre de haute intensité », a-t-il soutenu. La notion de défense patriotique, a-t-il poursuivi, repose sur l’implication de tous les citoyens. « Cette guerre concerne chaque Burkinabè. Tout citoyen en âge de se battre doit être prêt à être formé et à répondre à l’appel du peuple pour défendre la Nation contre toute attaque ou invasion », a-t-il indiqué, tout en précisant qu’il ne s’agit pas d’encourager une posture belliqueuse permanente, mais de préparer les esprits à assumer la souveraineté nationale.

Joanny SOW

De Kantchari…

…à Foutouri, le ministre d’Etat, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général de division, Célestin Simporé, a félicité les forces combattantes pour le travail abattu.

A Ougarou, les forces combattantes ont présenté à leur hôte du jour leur butin de guerre, composé d’armement et de moyens de locomotion.

Le général de division, Célestin Simporé, à ses hommes : « nous avons engrangé de grandes victoires, mais la guerre n’est pas finie ».

Voir ph dossier Visite ministre de la guerre……..Mac Lazare