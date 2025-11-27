FIDA: recrutement pour le compte du Programme de gestion intégrée des risques climatiques en Afrique (AICRM) d’un/une Chargé (e) de projet national.

AVIS DE RECRUTEMENT

CHARGE DE PROJET NATIONAL

Programme de gestion intégrée des risques climatiques en Afrique (AICRM) BURKINA FASO

Le Fonds International de Développement agricole (FIDA) recrute pour le compte du Programme de gestion intégrée des risques climatiques en Afrique (AICRM), un/une Chargé (e) de projet national.

Titre du poste : Chargé (e) de projet national AICRM Burkina Faso

Lieu d’affectation : Secrétariat Permanent du Conseil National pour le Développement Durable (SP/CNDD).

Le poste est basé à Ouagadougou, avec de fréquents déplacements sur le terrain dans la zone d’intervention du Projet.

Type et durée du contrat : Contrat de consultance basé sur la performance de l’employé et à temps plein, pour une durée d’un an renouvelable, évalué chaque année par Directeur Pays du FIDA en relation avec le SP/CNDD et renouvelable suivant les conclusions de l’évaluation

Contexte

Le Fonds international de développement agricole (FIDA) est une institution financière internationale et un organisme spécialisé des Nations Unies qui œuvre pour la réduction de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire en milieu rural, en soutenant les petits producteurs et les communautés vulnérables. Le FIDA finance et accompagne des projets axés sur l’agriculture durable, l’inclusion économique et la résilience climatique, en étroite collaboration avec les gouvernements, les organisations paysannes et les autres partenaires techniques et financiers.

L’initiative One Sahel a été pensée comme un support à long terme pour la programmation des investissements de plusieurs organismes et l’agrégation des financements climatiques au niveau régional, dont l’objectif est de renforcer les synergies et d’accroître l’impact. Elle comprend actuellement les programmes SD3C, AICRM et IGREENFIN, et le Projet d’appui régional à l’adaptation aux changements climatique de la Grande Muraille verte.

Le Programme de gestion intégrée des risques climatiques en Afrique (AICRM), doté de 82 millions d’USD au total, est financé par le Fonds vert pour le climat (FVC). Sa zone d’intervention couvre sept pays : le Burkina Faso, la Gambie, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad. Il a pour objectif de bâtir, de renforcer et de transposer à plus grande échelle la résilience et la capacité d’adaptation de 817 922 petits exploitants agricoles et membres de communautés rurales, et d’atténuer les effets des changements climatiques par une approche de gestion intégrée des risques climatiques. La méthode adoptée associe préparation aux aléas climatiques, atténuation de leurs effets et transfert du risque. Ce programme a été officiellement lancé dans la région en mars 2023, et durera six ans. Il est mis en œuvre par les autorités publiques nationales en partenariat avec le PAM, la Banque africaine de développement et le Groupe de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques. Le FIDA a reçu du FVC le premier versement au titre du programme AICRM, et un atelier de démarrage régional a été organisé les 6 et 7 mars 2024 à Banjul.

Attributions :

Sous l’autorité du directeur pays du FIDA et du Secrétaire Permanent du Conseil National pour le Développement Durable (SP/CNDD).

Le/la Chargé (e) de projet national AICRM est chargé de la coordination entre les entités d’exécution (EE) de mise en œuvre du projet à savoir :

L’UGP nationale de l’investissement de base du FIDA PAFA-4R et de son coordonnateur de programme,

Le point focal du Programme Alimentaire Mondial (PAM),

Le point focal de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques (ARC), et

Le point focal de la Banque Africaine de Développement (BAD).

Il/Elle conduit l’élaboration du PTBA commun en collaboration avec les entités d’exécution. Il/elle assure le suivi et la mise en œuvre et des programmes d’actions arrêtés dans le PTBA commun et contribue par son action à réaliser les objectifs du Programme AICRM.

Il/elle est responsable de la cohérence du programme au niveau national, du suivi de l’ensemble des EE intervenant dans la zone couverte par le Programme AICRM, de la représentation du Projet auprès de l’ensemble des autorités sous régionales et des partenaires intervenant dans ledit Programme.

Fonctions et tâches principales

De manière particulière, le chargé de projet national AICRM assurera les missions suivantes :

Sur le plan légal et réglementaire

Veiller au respect des dispositions du projet :

Accord de financement signé par les différents partenaires du programme

Les lettres au Bénéficiaire / Emprunteur du Projet ;

Le manuel relatif à l’information financière et l’audit des projets FIDA ;

Des Règles du Manuel de procédures administratives financières et comptables et celles de tout autre manuel, de gestion spécifique conçu et validé/approuvé par le FIDA pour assurer une mise en œuvre correcte des activités ;

Du Manuel d’Exécution Technique du Programme AICRM et de sa mise à jour ;

Du Manuel de procédures de Suivi/Evaluation ;

Des recommandations validées et approuvées des missions de supervisions, de revue technique, d’évaluation et d’audit.

Sur le plan institutionnel

Coordonner la mise en œuvre du programme entre les entités d’exécution et assurer la cohérence du programme au niveau national ;

Contrôler la cohérence de la mise en œuvre des activités des composantes : interrelations fonctionnelles et opérationnelles ;

Organiser et animer les réunions mensuelles avec le Projet Hôte et les points focaux des EE au niveau national

Développer et mettre en œuvre avec les autres coordonnateurs des programmes et projets intervenant dans la même zone, une stratégie de complémentarité et de synergie.

Établir et maintenir un dialogue permanent avec les autorités administratives et politiques et avec les différents partenaires du projet (bailleurs de fonds, services techniques publics et Opérateurs du secteur privé) ;

Appuyer le Président du Comité de Pilotage, assurer le Secrétariat du comité de pilotage national et contrôler la qualité technique du travail.

Coordonner l’actualisation du PIM

Aviser sur les ANOs à la demande du Bureau Pays FIDA

Rendre compte au Bureau Pays FIDA et collaborer avec l’UCR

Rendre compte au Secrétariat Permanent du Conseil National pour le Développement Durable (SP/CNDD

Au point de vue de la gestion des PTBA

Conduire l’élaboration du PTBA commun ;

Assurer la cohérence et superviser la préparation des PTBA avec l’ensemble des partenaires d’exécution du projet ;

Demander les modifications nécessaires des PTBA en cours d’exercice.

Assurer la cohérence et consolider les PTBA du Projet Hôte et des EE

Soumettre le PTBA conjoint au CPN et le transmets à l’UCR

Coordonner le processus d’élaboration du PTBA avec le Projet Hôte et les EEs

Au point de vue des rapports d’activités

Consolider les données et rapports du Projet Hôte et EEs selon le format du FVC

Soumettre les rapports à la coordination régionale du FIDA (UCR One Sahel) à la fréquence spécifiée.

Au point de vue des états financiers & informations et audits

Assurer la liaison entre les responsables financiers des entités d’exécution et l’UCR.

Au point de vue du Suivi –Évaluation et du Ciblage

En concertation avec l’ensemble des partenaires d’exécution du programme, contribuer dans la mise en place d’un dispositif de suivi évaluation interne (incluant le manuel et l’installation du logiciel de S/E permettant de mesurer et d’apprécier les effets et impacts du programme), et veiller au bon fonctionnement et respect de ce dispositif par les agents ;

S’assurer – de concert avec les EE – de la pleine prise en compte de la dimension genre et de l’efficacité du ciblage dans les activités menées ;

Assurer la liaison entre les responsables de suivi évaluation et de gestion des savoirs des entités d’exécution et l’UCR ;

Coordonner le processus de ciblage en collaboration avec les entités d’exécution et s’assurer qu’il est en phase avec la stratégie de ciblage validée

Missions de supervision, de revues techniques et à mi-parcours

Assurer la préparation de ces missions et leur conduite ;

Mettre en place le tableau de suivi des recommandations et veiller à sa mise en œuvre.

Effectuer des missions de terrain avec l’équipe de mission de supervision des différentes structures partenaires.

Qualifications, compétences et expérience professionnelle

Être titulaire d’un Diplôme Universitaire de niveau master, en agroéconomie, sociologie, ou tout autre diplôme en rapport avec le développement rural.

Avoir une expérience minimum de huit (8) ans dans la mise en œuvre de projets/programmes de développement rural financés par les bailleurs de fonds internationaux.

Disposer d’au moins cinq (5) années d’expérience de terrain en relation directe avec les bénéficiaires et/ou les organisations professionnelles.

Expériences en planification et S/E de projets de développement rural conçus.

Avoir une bonne connaissance des problématiques économiques, sociales et de résilience en milieu rural et d’expérience en gestion du partenariat.

Avoir une capacité suffisante à : (i) organiser et planifier ; (ii) coordonner/superviser/ contrôler ; (iii) communiquer et travailler en équipe pluridisciplinaire.

Avoir une parfaite maîtrise du français, et une bonne maitrise de l’anglais.

Maîtriser parfaitement les logiciels de bureautique (traitement de texte, présentation PowerPoint, tableur).

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s de soumettre :

un curriculum vitae détaillé en français ;

une lettre de motivation;

les copies des diplômes et certificats pertinents pour le poste ;

trois références professionnelles.

Les dossiers de candidatures seront envoyés par mail à l’adresse r.quenum@ifad.org en un seul fichier au plus tard le 14 décembre 2025 à 17h00.

Seule les candidat(e)s présélectionnés(es) seront contacté(e)s.

AICRM promeut l’égalité des genres et encourage les candidatures féminines.