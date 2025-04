Financement des PME de l’UEMOA: les caisses de dépôts de l’Union mutualisent leurs expertises

Les caisses de dépôts de l’espace UEMOA ont tenu une rencontre d’échanges sur le financement des PME/PMI et la centralisation des ressources, le mercredi 16 avril 2025, à Ouagadougou.

En marge de l’atelier de la chambre consulaire régionale de l’UEMOA axée sur la recherche d’un dispositif adapté de financement des Petites et moyennes entreprises (PME), les caisses des dépôts de l’espace communautaire se sont réunies, le mercredi 16 avril 2025, à Ouagadougou en vue de renforcer leur collaboration, d’échanger des expertises techniques et stratégiques et de promouvoir une approche efficace pour le financement de ces entreprises parfois vulnérables.

A cette occasion, le Directeur général (DG) de la Caisse de dépôts et d’investissement du Burkina Faso (CDI-BF), Serge Auguste Bayala, a soutenu que les caisses de dépôts jouent un rôle crucial dans le soutien aux politiques publiques et aux grands projets. Il a ajouté qu’elles contribuent à stabiliser l’économie et à faciliter la restructuration des secteurs stratégiques en difficultés. A l’écouter, les discutions vont leur permettre d’identifier des leviers de mise en œuvre du dispositif (fonds dédiés, instruments de garantie, les partenariats public-privé), de préparer des initiatives conjointes à l’échelle régionale, de jeter les bases de projets communs portés par le forum des caisses, à savoir le financement mutualisé et la mise en place de plateformes numériques de financement.

Ces échanges vont également leur permettre de parvenir à une réponse structurée et adaptée aux besoins spécifiques des PME/PMI, pilier de la transformation économique durable dans les Etats membres de

l’Union. « Nous sommes organisés au sein d’une instance appelée le forum des caisses de dépôts. Si, l’opportunité se présente, nous essayons de partager nos expériences, de trouver des idées et de nous soutenir mutuellement. Nous avons eu l’honneur d’accueillir le Togo qui est en train de réfléchir aussi à la mise en place d’une caisse de dépôts pour le développement de nos pays. Cela vient confirmer la pertinence de ce cadre de concertation, mais aussi l’importance du travail fait à travers ces caisses de dépôts et d’investissement ou de consignation », s’est réjoui M. Bayala.

Il a par ailleurs indiqué qu’au cours des échanges, ils sont revenus sur certaines conclusions de la rencontre de la chambre consulaire régionale de l’UEMOA, visant à rendre efficace les mécanismes de financement et d’accompagnement des PME.

« Cela a permis d’identifier des sources possibles de mobilisation de ressources qui sont encore inexplorées ou qui méritent d’être explorées de façon plus approfondie afin que nous puissions être un levier financier important au service de ces PME », a expliqué le DG Serge Auguste Bayala.

Mieux, d’autres projets d’intérêt commun ont également été évoqués. « Nous allons ensemble mener un plaidoyer afin que cette mobilisation ou centralisation des ressources puisse aller vite. Car, sans ressources, il est difficile de pouvoir accompagner aussi bien les PME que les politiques publiques », a-t-il souligné. Selon le DG de la caisse des marchés publics du Sénégal, Ibrahim Tiaw, les caisses de dépôts ont tous pour mission prioritaire le financement des PME. « Il est avantageux de trouver un dispositif harmonisé au niveau de la région pour des interventions efficaces et plus coordonnées.

D’autant plus que nous sommes dans une zone monétaire avec une seule banque centrale », a justifié M. Tiaw. De son avis, les échanges ont été fructueux, car chacun a pu tirer des leçons de l’expérience de la caisse consœur. « Nous espérons qu’à la fin des différentes concertations, nous parviendrons à mettre en place ce dispositif qui permettra de relever ce grand défi », a-t-il souhaité.

Adama SAWADOGO