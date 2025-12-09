Flash

Le ministre ivoirien chargé de l’Intégration, Adama Dosso, a été reçu par le chef de la diplomatie burkinabè, Karamoko Jean Marie Traoré, le samedi 6 décembre dernier. Ces deux personnalités ont discuté de l’état actuel des relations bilatérales entre les deux pays. Faut-il le rappeler, cette ouverture des deux parties témoigne de la maturité des autorités du Burkina et de la Cote d’Ivoire à préserver un climat de confiance entre les peuples ivoirien et burkinabè. Les peuples africains appellent de leurs vœux les dirigeants à toujours privilégier le dialogue, quelle que soit la situation pour consolider les rapports de bon voisinage. Si le colon a pu inculquer dans l’imaginaire collectif une différence entre les peuples, en érigeant des frontières, c’est aux autorités de travailler à briser cette perception et accélérer le processus d’intégration entamé par les devanciers pour une Afrique unie et solidaire.

Adama NIKIEMA
(Stagiaire)

