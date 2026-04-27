Ecole nationale de santé publique: 3 077 agents de santé prêtent serment

L’Ecole nationale de santé publique (ENSP), a organisé une cérémonie officielle de prestation de serment de 3077 élèves de la promotion 2022-2025 en fin de formation, vendredi 24 avril 2026, à Ouagadougou.

3077 élèves de la promotion 2022-2025 de l’Ecole nationale de santé publique (ENSP) sont en fin de formation. Une cérémonie de prestation de serment a été organisée à leur intention, le vendredi 24 avril 2026, à Ouagadougou. Cette prestation de serment s’est tenue autour du thème : « Engagement par la compétence pour la souveraineté sanitaire ». Le Directeur général (DG) de l’ENSP, Edgar Ouangré, a salué l’engagement des lauréats qui a permis d’obtenir un taux de réussite de 97,90%, issus de 16 filières. M. Ouangré a exprimé sa fierté et félicité les récipiendaires pour leur parcours exigeant, marqué par des sacrifices. Il a rappelé que leur réussite est le fruit d’un effort collectif impliquant formateurs, familles et Etat. Le DG de l’ENSP les a invités à honorer leur serment, symbole d’un engagement profond envers la vie humaine et la Nation. La promotion a pris pour nom de baptême : « agents de santé, serviteurs du peuple ». Le DG de l’ENSP a confié que le thème choisi met en évidence le fait que la qualité du système de santé dépend de professionnels bien formés, compétents et dévoués. Insistant sur leur responsabilité morale, M. Ouangré a invité les nouveaux agents à servir toutes les populations, y compris celles des zones difficiles, avec humanité et professionnalisme. Dans un contexte national marqué par des défis sécuritaires, il les a exhortés à faire preuve de résilience, de courage et d’innovation.

De son côté, la représentante du ministre de la Santé, Denise Ange Marie Kambou, a félicité les lauréats pour les résultats atteints. Elle a affirmé que cette cérémonie constitue une étape décisive, marquant leur entrée dans une communauté de professionnels investis d’une mission noble et délicate. Mme Kambou a rappelé que l’acte posé engage leur conscience, leur éthique et leur responsabilité. « A travers vous, se dessine l’avenir de notre système de santé », a-t-elle déclaré. Le parrain de la cérémonie, Charlemagne Ouédraogo, a souligné que leur métier exige compétence, éthique et humanité, au service du patient et de la Nation. Il a affirmé que le thème est particulièrement pertinent, rappelant que la souveraineté d’un Etat se mesure aussi par sa capacité à garantir un accès équitable à des soins de qualité. M. Ouédraogo a insisté sur la nécessité de la formation continue et sur la responsabilité morale liée à leur rôle, tout en appelant à la neutralité dans le service public de la santé. Le récipiendaire Justin Dama, a remercié tous ceux qui ont contribué à leur formation et a invité ses camarades à respecter leur engagement. Il les a exhortés à s’investir pleinement aux côtés des populations pour la préservation et la restauration de la santé.

Abdoulaye BALBONE

Célestine KINI

(Stagiaire)