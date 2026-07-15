Le phénomène de ventes de médicaments en direct sur les réseaux sociaux comme tiktok gagnent du terrain. Lors de ces « Lives », certains vendeurs présentent des produits comme des solutions miracles contre diverses maladies, sans toujours préciser leur composition, leur origine ou les précautions d’emploi. Une pratique qui peut exposer les consommateurs à de sérieux risques. Face à cette situation, les autorités sanitaires actionnent la sonnette d’alarme.

Acheter un médicament sans avis d’un professionnel de santé peut entraîner des effets indésirables, des interactions dangereuses ou retarder une prise en charge adaptée. Les réseaux sociaux ne remplacent ni une consultation médicale ni une pharmacie autorisée. Avant tout achat, il est recommandé de vérifier la provenance des produits et de demander conseil à un médecin ou à un pharmacien. Face à la multiplication de la vente en ligne de médicaments, la vigilance de chacun reste essentielle pour préserver sa santé et éviter les conséquences parfois graves de l’automédication.

Lydia Esther BILLA (Stagiaire)